北京市已有18个街道调低风险等级

昨天下午，北京市第138场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会召开。北京青年报记者从现场获悉，市交通委通报了当前重点生产生活物资进出京运输保障相关措施，要求对向北京运送鲜活农产品的车辆，严格落实“绿色通道”免费快速通行政策，对本市调运疫情防控相关的救治消毒用品、医疗救护设备器械、生活必需品等紧急物资的车辆，办理《紧急运输通行证》并免费便捷通行。自6月11日本市发生新发地聚集性疫情以来，全市共有1个街道由高风险降为中风险地区，有17个街道（乡镇）由中风险降为低风险地区。

向北京运送鲜活农产品车辆免通行费

市交通委副主任、新闻发言人容军昨日在发布会上说，在国家层面，为确保进出京运输通道畅通，交通运输部近日专门印发相关要求，对向北京运送鲜活农产品的车辆，严格落实“绿色通道”免费快速通行政策；对持有北京市商务、经信、农业农村、住建等有关部门制发的《应急物资进出京调拨（转运）证明》的车辆，保障优先便捷通行；对北京市新冠肺炎疫情防控工作领导小组调运新冠肺炎疫情防控所需救治消毒用品、医疗救护设备器械、生活必需品等紧急物资的车辆，按照相关规定办理《紧急运输通行证》并免费便捷通行。同时，交通运输部进一步明确，对短期内向北京地区运送物资的司机、装卸工等从业人员，在体温检测正常和落实封闭管理的前提下，原则上不需采取隔离14天的措施。

在本市层面，已经建立了物流交通前方保障协调指挥工作机制，印发了《物流交通前方保障协调指挥部工作方案》，按照“接需即办”的原则，统筹解决运输环节的困难问题；同时，由市商务局、经信局、住建委、农业农村局负责统筹，对经审核符合条件的车辆予以核发调拨（转运）证明，持证货车在进出京时可快速便利通行。在有效落实“四方责任”的前提下，相关驾乘人员原则上在目的地不需采取隔离14天的措施。

大兴区设置流动医疗服务车上门服务

大兴区副区长何景涛在发布会上介绍了大兴区社区疫情防控工作情况。从6月12日至6月30日24时，大兴区累计确诊病例65例，目前均在地坛医院住院治疗。为解决封闭社区、偏远村庄居民的慢性病用药、基础疾病诊治以及急危重症等问题，大兴区研究部署，由辖区镇卫生服务中心安排2辆流动医疗服务车，每辆车配备3名医生、1名护士和1名辅助人员，每天定时开进封闭的社区（村），为隔离居民提供上门的医疗卫生服务。

在流动医疗车上，配备了心电图、血糖仪、血压计、除颤仪、超声机等设备，以及常用药品，安装医生工作站系统，提供相应的医疗卫生服务。同时，指定区内相关医疗机构和专家提供影像分析、复杂病症判断等远程技术支持，并建立转诊绿色通道，随时做好接转诊准备。此外，流动医疗车与医保报销平台进行结算对接，最大程度方便群众。6月25日以来，流动医疗车服务人群约1.2万人，为封闭社区（村）居家隔离的居民提供医疗卫生服务227人次。

已有18个街道调低风险等级

关于本市街乡镇高中风险地区的变化，北青报记者了解到，自6月11日本市发生新发地聚集性疫情以来，全市共有11个区、48个街道发现了新冠肺炎确诊病例，其中最高峰时有丰台区花乡和新村街道、大兴区西红门镇和黄村镇、海淀区永定路街道等5个街道定为了高风险地区，随着疫情防控措施的落实，发病趋势逐渐平稳并回落。

昨日，东城区和平里街道和北新桥街道，丰台区大红门街道和长辛店镇，大兴区林校路街道由中风险降为低风险地区。截至目前，全市共有1个街道由高风险降为中风险地区，有17个街道（乡镇）由中风险降为低风险地区。不过，随着大兴区兴丰街道一名20岁女性被确诊，该街道昨日调整为中风险地区。文/本报记者 蒋若静 刘婧

病例

一病例隔离期出现症状未报告 隔离期满后与多人聚餐

在昨天的新闻发布会上，北京市疾控预防控制中心副主任庞星火介绍了6月30日0时至24时的新增确诊病例，她说，本市当日新增新冠肺炎确诊病例3例，其中男性2例，女性1例，年龄最小20岁，最大54岁，均居住于大兴区。其中，有一位女性确诊病例出现头痛、呕吐、嗅觉减退等症状，但未报告，未就医，并自认为居住隔离满14天，与多名朋友聚集、聚餐，在30日被确诊。

庞星火说，这个病例为一名20岁女性，住址为大兴区兴丰街道清源路与兴业大街交界东南角工地，未就业。6月11日到新发地市场购物，此后在住地内活动未外出，6月21日起陆续出现头痛、呕吐、嗅觉减退等症状，未报告，未就医。6月25日自认为居住隔离满14天，与多名朋友聚集、聚餐。6月30日核酸检测结果为阳性，当日由120救护车转运至大兴区人民医院就诊并确诊，临床分型为普通型。

据庞星火介绍，还有一位确诊病例，其多名同事和家人有新发地接触史，但他仍然多次到住地附近永安小卖店购物，曾与确诊病例聚餐、共用卫生间。第三位病例，为此前确诊病例的密切接触者，29日核酸检测结果为阳性，30日被确诊。

对此，庞星火再次提示市民，当前疫情风险依然存在，切不能放松警惕，日常要做好个人防护，不参加聚餐、聚会等聚集性活动，出现不适症状要全程做好防护及时就医，不得带病外出参加活动。集中隔离、居家隔离人员必须严格遵守隔离要求，禁止外出，禁止参加聚集性活动，出现任何不适及时报告，规范就医。文/本报记者 蒋若静 刘婧

释疑

为何在核酸和抗体检测阴性后还被确诊？

中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友说，核酸检测与抗体检测是检查两种不同的成分。查核酸主要是查鼻咽部有没有病毒核酸成分，若为阳性，则存在感染状况。抗体产生于感染后两周后，不是一感染就有抗体。抗体阴性很正常，核酸检测出现阴性，可能是采样不到位，病人感染后病程变化，也会影响采样质量。这些都有可能造成核酸检测阴性也确诊，但这种情况临床上比较少见。

一个人如果和新冠病人接触了，去过高风险地区，又有临床症状，检测阴性不能否认其感染。有症状也有流行病学史，结果还是阴性，需要重复采样检测。一个人是否感染不能仅依靠实验室检测，要根据流行病学史和临床症状三者结合。如果一个人没有去过高风险地区，也没有接触过病例，这时候检测阴性应该是安全的。

核酸阴性结果为何有效期定在7天之内？

昨天下午，北京市第138场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会，有记者提问：为什么核酸检测阴性结果有效期定在7天之内？中国疾病预防控制中心流行病学首席专家吴尊友回答说，把核酸检测阴性结果的有效期限确定为7天之内，一方面依据新冠肺炎的潜伏期规律，另一方面是考虑实际操作的可行性。

吴尊友介绍说，理想的核酸检测阴性结果有效期，设定得越短就越安全。但太短，则需要频繁检测，现实中难以操作。将有效期限定在7天之内，主要是根据新冠病毒的潜伏期规律确定的。新冠肺炎的潜伏期通常在3到7天，还有一些人少于3天，有些人多于7天，最长的潜伏期为14天。所以，把14天设定为密切接触者的观察期限。

本组文/本报记者 蒋若静 刘婧