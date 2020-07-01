患难与共战友情！“东方七队”向前冲！

“华新护士长晕倒了！”

“快！给她脱下防护服，多喝水！”

“先把她扶到阴凉的地方休息！”

丰台区职业教育中心北校区核酸检测采集点，北京中医药大学东方医院“东方七队”的医护人员都在焦急地帮着中暑的风湿科护士长王华新。自今年初疫情爆发以来，护理部主动承担着医院西门体温筛查和疏导工作，王华新护士长作为主要负责人，从数九的严寒到盛夏的三伏，这半年多来她没有好好休息过一天，她总是笑着说“我会像守护家人一样，守护好医院”。

高温闷热成为医护人员近期执行任务的最大困难，但没有一名医护人员叫苦，更多的是主动请战、主动加班。今天的采集任务由“东方七队”来完成，一早6：00接到命令后，副院长张涛静、后勤保障处处长刘志宏、保健科科长宋金玲带队，分别前往芳古园小学和丰台区职业教育中心北校区采集点。今天的两个采集点相对较近，张涛静副院长在完成一个采集点的一轮工作后，利用轮换时的休息空间，急忙赶到另一个采集点，他仔细检查大家穿脱防护服的流程，反复叮嘱多休息，多喝水，有任何不舒服马上轮换下来……之后，又马不停蹄地赶回自己所在的采集点继续采集工作。

透析室护士王丽伟前天刚刚和“东方五队”执行完采集咽拭子的任务，今天又出现在了“东方七队”的工作群内。“我今天休息，正好可以替换下我们科年龄较大的护士。有过之前采集咽拭子的经验，知道如何保存体力了，也可以传授一下经验给其他战友！”体检科主任袁尚华放弃了轮换休息的时间，主动为战友们进行穴位按摩，帮他们缓解暑热带来的不适，而他却因为暑热劳累吃不下饭。

后勤保障处刘志宏处长、肿瘤科主任李泉旺、眼科主任周剑严格地对战友们穿脱防防护服、消杀工作进行把关，对任何一个细节都不放过，他们时刻关注着自己的战友，一遍遍叮嘱着他们要防护到位，提醒他们要休息。

这个夏天有太多医护人员在完成本科室工作的同时，利用休息时间加入到核酸采集队伍中。面对这些可爱的医护人员，心里装着满满的心疼，却言语匮乏到只能告诉他们多喝水、到阴凉的地方多休息。医者仁心，在2020年展现得淋漓尽致，在新一轮与病毒赛跑的路上，与成千上万防疫一线的人们一道，守护好这座城，这方土。（北京中医药大学东方医院宣传科 闫妍）