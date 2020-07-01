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北京今天又有5个地区降为低风险 累计17个街道降为低风险

2020年07月01日16:55 来源：人民网-北京频道

　　人民网北京7月1日电（董兆瑞）今天下午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市疾控中心副主任庞星火介绍，今天又有5个街道（镇）降为低风险。

　　6月26日西城区月坛街道由中风险降为低风险；

　　6月28日西城区金融街街道、丰台区太平桥街道由中风险降为低风险；

　　6月29日海淀区永定路街道由高风险降为中风险，东城区天坛街道、朝阳区十八里店乡、丰台区西罗园街道、大兴区庞各庄镇、石景山区八宝山街道、海淀区青龙桥街道由中风险降为低风险；

　　6月30日东城区永定门外街道、房山区长阳镇、门头沟永定镇由中风险降为低风险；

　　7月1日东城区和平里街道和北新桥街道、丰台区大红门街道和长辛店镇、大兴区林校路街道由中风险降为低风险。

　　截至目前，全市共有1个街道由高风险降为中风险，有17个街道由中风险降为低风险。

(责编：许心怡、崔元苑)


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