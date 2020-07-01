北京今天又有5个地区降为低风险 累计17个街道降为低风险

人民网北京7月1日电（董兆瑞）今天下午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市疾控中心副主任庞星火介绍，今天又有5个街道（镇）降为低风险。

6月26日西城区月坛街道由中风险降为低风险；

6月28日西城区金融街街道、丰台区太平桥街道由中风险降为低风险；

6月29日海淀区永定路街道由高风险降为中风险，东城区天坛街道、朝阳区十八里店乡、丰台区西罗园街道、大兴区庞各庄镇、石景山区八宝山街道、海淀区青龙桥街道由中风险降为低风险；

6月30日东城区永定门外街道、房山区长阳镇、门头沟永定镇由中风险降为低风险；

7月1日东城区和平里街道和北新桥街道、丰台区大红门街道和长辛店镇、大兴区林校路街道由中风险降为低风险。

截至目前，全市共有1个街道由高风险降为中风险，有17个街道由中风险降为低风险。