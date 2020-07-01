津优力上市九年学术峰会在线举行

6月30日，由石药集团主办的“九载共度，津升不凡——津优力上市九年学术峰会”在线举办。本次大会由山东省肿瘤医院于金明院士和华中科技大学同济医学院附属同济医院院士马丁共同担任大会主席。大会主持嘉宾分别是：哈尔滨血液病肿瘤研究所教授马军、解放军总医院第五医学中心教授江泽飞、同济大学附属上海肺科医院教授周彩存、上海交通大学附属瑞金医院沈志祥中国医学科学院肿瘤医院教授王洁、河北医科大学第四医院教授耿翠芝。

会上，于金明院士致辞表示，为实现健康中国伟大战略目标，国产药品研发是关键力量。石药集团自主研发的中国首个长效粒细胞刺激因子，开启了中国长效升白药物的临床应用之路。

石药集团副总裁兼临床开发事业部总裁石云涛称，石药集团是一个具有民族使命感的企业，并介绍了津优力的研发背景。在高峰论坛上，马军及天津医科大学肿瘤医院教授巴一、中国科学院大学附属肿瘤医院教授陈明、中国医科大学附属第一医院教授金峰、浙江大学医学院附属第一医院教授金洁、山东省肿瘤医院教授王哲海、重庆大学附属肿瘤医院教授周琦展开了讨论。

中山大学附属肿瘤医院教授王树森讲道，如何以最小的成本获得最大的治疗效果，提高医疗资源使用效率是当下中国医疗亟待解决的问题之一。分享了关于早期乳腺癌成本-效果分析的研究成果。

此外，大连医科大学附属第一医院教授刘基巍、青岛大学附属医院教授王海波、复旦大学附属肿瘤医院教授吴小华、江苏省人民医院教授殷咏梅、哈尔滨医科大学附属肿瘤医院教授张艳桥、华中科技大学同济医学院附属同济医院教授周剑锋参与了高峰论坛讨论，各位专家在讨论中指出，当下肿瘤治疗已进入免疫治疗时代，免疫时代免疫药物新的光芒体主要现在免疫治疗增效方面。

最后，大会主席于金明院士和马丁院士就本次会议进行了会议总结，并对石药集团未来发展做了美好祝愿。