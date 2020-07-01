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10项桂林米粉地方标准向社会公开征求意见

2020年07月01日13:40 来源：人民网-广西频道

　　近日，桂林市市场监管局发布2020年第3号（总第3号）通告, 桂林米粉系列桂林市地方标准面向全社会征求意见。

　　此次征求意见的标准共10项，分别是《桂林卤菜粉制作技术规程》《桂林红油米粉制作技术规程》《桂林鲜湿米粉厂建设管理规范》《桂林鲜湿类米粉物流配送服务管理规范》《桂林干制米粉加工技术规程》《预包装桂林米粉厂建设管理规范》《预包装桂林米粉生产操作规范》《预包装桂林米粉物流配送服务管理规范》《预包装桂林米粉电商销售服务规范》《预包装桂林米粉质量安全追溯操作规范》。

　　前述征求意见涉及桂林米粉制作、米粉厂建设、物流配送、电商销售、质量安全追溯等环节，意见征集时间至2020年7月28日止。

　　据悉，征求意见是标准制定过程的重要环节，标准的制定过程需要科学、严谨的态度和方法，同时标准又是协商一致的产物，需要公正开放地接纳社会各方的意见。桂林市市场监管局在桂林米粉标准制定过程中严格标准制定程序，将采取书面、电子邮箱、网上公开征求、现场征求意见等多种形式，从程序公正的角度，最大限度地听取、分析、处理相关方的意见，保证标准具有广泛的可接受度。该局希望桂林米粉生产经营企业、广大消费者等社会各界对标准提宝贵意见。（陈燕、王敏丹）

(责编：许晓华、李轶群)


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