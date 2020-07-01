潍坊市第二人民医院将迎70周年院庆

奋进70载，扬帆新时代。70年，潍坊市第二人民医院从几十人的医护团队茁壮成长为一家三级综合医院。紧跟时代前进，潍坊市第二人民医院牢记为民初心，建强专科，做大综合，在全国率先设立呼吸病院士专家工作站、成立首家地市级呼吸专科医联体，做大做强，推动医疗服务高质量发展。

薪火相传，不忘医者仁心

回望过去，1950的昌潍专区干部疗养院，是潍坊市第二人民医院的前身。1953年，昌潍专区干部疗养院迁往现在的潍坊市第二人民医院院址，与胶州专区第二疗养院、昌潍专区供销干部疗养所合并。1958年6月，昌潍专区干部疗养院改名为昌潍结核病防治所，增加了肺结核病预防治疗职能，开始面向社会服务。1971年，昌潍结核病防治所成立胸外科，1974年，成立骨结核科。1985年9月，昌潍结核病防治所改名虞虹桥医院，增设了新的科室，向着综合性医院发展迈进。1993年5月，虞虹桥医院易名潍坊市第二人民医院。

2015年，经山东省科协批准，市第二人民医院设立山东省呼吸病院士专家工作站。工作站由中国工程院院士王辰领衔，23位国内呼吸学科顶尖人才全程参与。2017年，面积4.5万平方米，总投资2.5亿元的现代化门诊病房综合楼正式启用。2019年，经潍坊市委、市政府决定，市第二人民医院管理体制划转为市级管理。

穿越岁月的烟尘，市第二人民医院从历史中走来，薪火相传，始终不忘医者仁心。建院初，军人出身的院领导及医护人员占多数，军人作风让他们的社会责任感异常强烈。周永年、赵法成、王国忠、王俊伦、赵彦执……长串名字的背后，镌刻的是二院几代人“敬佑生命、救死扶伤”的为民情怀。从那时起，全心全意为病患服务的职业精神就深深烙在了潍坊市第二人民医院成长肌理中。

2008年，医院提出了“学科立院、管理塑院、人才强院、文化兴院”的发展战略，不断加强医院重点学科体系建设，积极实施全过程质量管理，助推医院步入快速发展的轨道。

近年来，医院党委坚定不移坚持和加强党对医疗工作的全面领导,创新“一核三融”党建工作模式，即：坚持党委领导核心，将党建融入责任落实，融入日常教育，融入医院发展，让党的旗帜始终在医疗阵地上高高飘扬。

纵观市第二人民医院的发展历史，从最初的几排平房、48张床位起家，到如今拥有总面积10万平方米、1410张开放床位的两座综合病房楼；从一台显微镜、一台借来的X光机的简陋设备起步，再到今天拥有德国西门子双源CT、美国GE1.5T核磁共振、德国西门子大C、ECMO体外膜肺氧合等460余台（件）先进医疗设备，成为一所现代化综合性医院，变化翻天覆地。

借力发展，强专科大综合

如何在医改大潮中找到发展的方向？如何在竞争激烈的医疗环境中实现弯道超车？潍坊市第二人民医院在用行动解答。

潍坊市第二人民医院党委书记杨国儒称，借力发展，人才是竞争的核心，引入国家级高端人才，铸造强力推动发展的“人才引擎”，我们认准了作为我国呼吸学科带头人之一的中国工程院院士王辰。2014年11月23日，王辰院士到我院考察，并达成初步意向，对院士专家工作站的建设和医院发展规划提出了指导性建议，明确医院发展呼吸优势学科的发展方向。

2015年5月9日，由王辰院士领衔，国内23位顶尖专家组成专家团队参与的山东省呼吸病院士专家工作站正式挂牌成立，依托院士专家工作站强大的人才技术优势，市第二人民医院破茧成蝶，驶入发展快车道。

医院搭建起完备的呼吸与危重症医学科，门诊设置了呼吸慢病、戒烟、肺癌、睡眠与呼吸障碍、中医肺病、胸外科；呼吸与危重症医学科发展成9个部，涵盖弥漫性肺病、睡眠障碍、肺部肿瘤等所有呼吸系统类疾病。同时，医院购置了全市第一台质谱仪，大大提高了诊疗效率；设立呼吸药理、呼吸病理、呼吸康复、呼吸检验、呼吸治疗、呼吸介入、肺功能实验室、呼吸影像专业平台。

请进来，送出去。医院选派学科骨干到知名医院进修深造，带回先进的医疗技术，先后成功开展了脑动脉瘤弹簧圈栓塞术、高位气道支架植入术等新技术新项目60余项，医院人才队伍建设和技术水平得到全面提升。市第二人民医院门诊人次、住院人次大幅增高。

潍坊市第二人民医院被评为全国“呼吸与危重症医学科规范化建设示范单位”，成为国家呼吸临床研究中心核心单位、潍坊市呼吸病远程医学中心、潍坊市呼吸专业质控中心；潍坊市呼吸疾病重点实验室、感染与临床微生物重点实验室、呼吸系统疾病基础与转化工程实验室、肺癌基础与精准诊疗转化医学重点实验室先后落户医院。

敢于首创，勇立潮头。市第二人民医院不断突出“强专科、大综合”的发展理念，现已发展成为一所学科设置齐全、医疗设备完善，以呼吸疾病诊治为优势，集医疗、科研、教学、预防、保健、康复、急救、公共卫生为一体的现代化综合性医院。眼下，医院正阔步向着愿景前行：努力实现“患者首选、同行认可”，建成潍坊地区呼吸医学领域集医、教、研、防于一体的现代诊治中心与人才培训基地，打造江北地区最具优势的呼吸病医院。

优化服务，为了人民健康

潍坊市第二人民医院一直把病人的利益放在首位，尽量为病人节省医药费。对科室的医生严格规定能不检查的项目，决不给病人检查；能使用便宜的国产药，就不用昂贵的进口药。

术业求精，惠及更多患者。市第二人民医院成立了全市唯一的呼吸系疑难病会诊中心和呼吸肿瘤多学科会诊中心，分别于每周三下午和每周五下午定期召开阅片会，对医院及院外呼吸系疑难疾病患者进行免费集中会诊，让广大呼吸病患者在家门口就能享受到国内顶尖水平的诊疗服务。

关爱生命，一直在坚持。为提升全市基层呼吸疾病防治能力和基层医师对呼吸疾病的重视，2016年，医院牵头成立潍坊市基层呼吸疾病防治联盟。为深化医药卫生体制改革,构建基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的诊疗模式，2017年，牵头成立全国首家地市级呼吸专科医联体，目前，医联体成员单位达127家，覆盖潍坊市部分二级医疗机构和全部一级医疗机构，开展网络直播授课11次，9000余人次参训，远程影像会诊3.5万余人次，每天会诊量达100余人次。

服务无止境，医院文化建设风生水起。经历了几十年的传承和发展，市第二人民医院积极培育具有医院特色、富有时代特征的先进文化，“进德修业、正道致远”的院训深入人心，“包容、维护、推崇、共享”的价值观进一步夯实，文化凝聚了向心力，也形成了战斗力。

文化软实力助推市第二人民医院向善向上，将公益活动日常化，开展义诊，服务群众。在今年疫情防控工作中，作为全市新冠肺炎患者定点救治医疗机构，市第二人民医院党委认真贯彻落实上级决策部署和工作要求，勇于担当、冲锋在前，全力做好疫情防控工作。12间负压病房、19张床位，建筑面积近1000㎡，平时需要90天完成的工作量在40天内完成。作为全市首家独立开展新冠病毒核酸检测的医疗机构，1月31日正式开展新冠病毒核酸检测。目前核酸检测3650人，检验标本4490份，抗体检测4970 份，为全市疫情防控工作取得阶段性胜利作出了突出贡献。

“雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。”值此70周年院庆之际，衷心祝愿市第二人民医院在发展的春天里一路高歌。（潍坊市第二人民医院供稿）