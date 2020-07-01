全力以赴保障医疗服务与就医安全

作为抗击疫情最重要的阵地之一，医疗机构既要全力抓实常态化防控、救治患者，又要全力抓好医疗服务，保证市民正常就诊。两手抓、两手硬，每一项任务都是在与时间赛跑、与病毒赛跑。

“及时发现、快速处置、精准管控、有效救治”，新发地市场聚集性疫情发生后，北京各级各类医疗卫生机构立即进入战时状态，全市广大医务人员义无反顾、全速出征。面对疫情传播速度快，病例短时间内大量出现的情况，北京集中提高收治能力，将所有病例都收治在地坛医院，积极调配18家市属医院经验丰富的医务人员驰援地坛。组织专家团队投入救治，每日巡查、会诊会商，确保第一时间掌握患者病情变化，及时进行治疗干预。同时，全市发热门诊、急诊、社区卫生服务中心充分发挥探头作用，筛查出近三成确诊病例，关口前移和早发现的效果充分显现。医疗机构的日夜坚守，医护人员的无私奉献，为北京始终跑在疫情前面奠定了基础，坚定着全市人民战胜疫情的信心。

当前北京疫情形势趋稳向好，但防控工作仍处于最紧要、最吃劲的关头。对医疗机构来说，救治患者工作仍要摆在第一位。一方面，要按照“四集中”原则，集中城市优质医疗资源，坚持“一人一策”治疗方案。重症、危重症患者加强专家会诊，注重中西医结合。建立必要筛查机制，防止出现轻转重病例。重点关注老年、幼儿等特殊患者，做好无症状感染者动态监护，确保每一位患者都能得到最好的救治。另一方面，医疗机构作为疫情防控的重要场所和关键节点，必须既防院内交叉感染，又防院外关联传播。

医务人员工作任务重、感染风险高，各方面要予以充分防护保障，对医务人员和外包服务人员进行动态核酸检测，加强日常健康监测，将防院感工作延伸到家庭。私人小诊所和社区卫生服务中心是防控薄弱环节，更要加强检查、严格管理。强化就医安全、彰显人文关怀，不仅是对白衣战士负责，也是对全市人民负责。

抗击疫情是一场持久战、拉锯战，但市民的正常就诊需求不能忽视，特别是急危重症患者更等不起、拖不起。常态化防控期间维护正常医疗秩序，要优化资源调配和力量统筹，强化医院科学管理水平，做到“分类处置、重症优先，绿色通道、个性安排，缓冲隔离、加强防护”。优先保障急危重症患者救治，建立绿色通道。严格医疗处置管理流程，做好应急手术、介入诊疗和血液透析等服务。加强医疗机构核酸检测质量控制，落实核酸检测结果互认。发挥互联网+医疗优势，二级以上医疗机构非急诊全面预约实行常态化机制，鼓励医疗机构在线开展部分常见病、慢性病复诊，以线上开药、在线结算、药品配送等服务适应患者的多样化需求。发挥基层社区卫生服务机构作用，落实分级诊疗和家庭医生社区健康负责制，深化医防结合，推动爱国卫生运动广泛开展。

白衣执甲，火线作战。战疫大局日渐稳定，离不开医疗机构和医务人员的巨大付出，广大市民更要以实际行动支持配合他们的工作。每个人从我做起、规范防护，同时密切关注健康状况，出现不适症状及时就医。懂流程、守规矩，就医全程做好防护，自觉维护就医秩序，尤其做好分时段精准预约。这不仅是疫情状态下，减少人流聚集、避免交叉感染、实现安全就医的必需；长远来看，对于涵养科学、文明、有序的就医习惯，更好优化资源配置、改善就诊环境同样善莫大焉。

提升超大城市公共卫生治理能力和治理水平任重道远。保障医疗服务质量与就医环境安全，我们必须通过考验、拿出优异答卷，坚决夺取抗疫和发展的双胜利。