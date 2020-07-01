北京高考将分类施策全力保障考生健康

在29日举行的北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市教委新闻发言人李奕介绍，北京高考将采取压缩每考场人数、入场健康检测、考试全程佩戴口罩、考点考场消毒通风等举措，严格落实疫情防控措施。

据介绍，2020年北京市高考将在7月7日至10日举行，其中7月7日至8日为全国统一高考时间；7月9日至10日为普通高中学业水平等级性考试时间。

李奕介绍，全体考试工作人员在考前进行核酸检测，严格落实考生和考试工作人员健康状况登记、考试全程佩戴口罩、考点考场消毒通风、入场体温排查等防疫措施。考前每天掌握考生健康状况，特别是考前第14天和第3天，由区考试中心会同卫生健康部门，在各学校、各报名单位的配合下，对所有考生进行健康状态监控，无异常的考生可正常参加考试。

李奕介绍，今年高考还将降低考场人员密度，将每考场考生人数从30人减至20人。每个考区设置1至3个备用考点校，用于提前安排考前身体状况异常、集中医学观察、居家观察或居住小区封闭管理阶段考生的考试。每个考点校设置不少于3个备用考场，用于安排考试当天入场时健康检测异常或考试过程中身体状况异常的考生考试。每个考点校增设1名由卫健部门或疾控机构安排的副主考，负责疫情防控常规工作和突发情况处置。

此外，北京还将妥善安排特殊考生，建立“一类一策”工作方案。李奕表示，对于集中医学观察的考生，安排在备用考点单人单场考试，由各区专门安排车辆送考，实行全程封闭管理；对于居家观察或居住小区封闭管理阶段的考生，安排在备用考点参加考试，考生座位间距应不小于2米；对于考试当天临时出现发热等症状的考生，安排在备用考场考试。考前健康监控如发现考生为新冠肺炎确诊病例、无症状感染者，须经卫生健康部门、疾控机构和医疗机构专业评估后，再行个案研究考生考试相关事宜（目前暂无此类考生）。（记者 盖博铭）