专家解析当前湖北常态化疫情防控形势

湖北省突发公共卫生应急响应级别由二级调降至三级已过半月，全省连续40多天无新增新冠肺炎确诊病例和疑似病例，无症状感染者也只是零星散发；同时全球确诊病例日新增达10万例以上，累计已超1000万例。湖北的疫情传播被阻断了吗？疫情在湖北还会反弹吗？常态化防控下，企业和公众应该如何开展生产生活？就这些热点问题，记者采访了相关专家。

本土疫情传播已被阻断，但不等于疫情结束

湖北应急响应级别降为三级以来，湖北省、武汉市正常生产生活秩序正在加速恢复。记者近日在武汉市交通场站、商超景点、居民小区、企业走访发现，小区被封闭的出入口打开了，进出小区不测温了，外出就餐购物的人明显多了，地铁、公交上的客流回升了，企业也纷纷复工复产。

在刚刚过去的端午小长假，湖北全省高速公路入、出口收费站通行车辆600多万辆，比去年端午略有增长；中国铁路武汉局集团有限公司端午假期运输4天客流约112.2万人次，比“五一”假期运输前四天增长了77%。全省共接待游客678.51万人次，实现旅游收入26.9亿元；与“五一”小长假前3天相比，游客接待量增长12.65%，旅游收入增长102.5%。湖北省商务厅数据显示，4月至5月，湖北省社会消费品零售总额环比分别增长41.6%和18.1%，出口、进口连续两个月同比正增长，商务经济复苏迹象明显。

快速恢复的“烟火气”，源于人们对湖北省、武汉市当前疫情防控的信心。

国务院联防联控机制联络组专家、中国疾病预防控制中心副主任冯子健说，5月中下旬，武汉完成近990万人集中核酸检测，无症状感染者检出率仅0.303/万，没有发现无症状感染者传染他人的情况。6月以来，武汉市没有发现一例无症状感染者；6月15日，武汉市无症状感染者及其密切接触者全部清零。

北京新发地农贸市场出现聚集性疫情后，湖北省武汉市迅速组织对农贸市场、超市的环境样本进行抽检。武汉市卫健委通报称，6月13日至28日，武汉市、区疾控中心已抽检超市414家、农贸市场763家、水产品进出口贸易公司5家、医院两家、污水处理厂11家、特殊场所1个、公共厕所121个，共采集和检测环境样本40383份，结果全为阴性。

冯子健认为，经过艰苦努力，付出巨大牺牲，当前湖北武汉地区的病毒传播已基本阻断，但绝不意味着疫情结束，外防输入、内防反弹的压力依然较大。

湖北无症状感染者传染性小，疫情反弹最大的威胁是自满

6月以来，湖北鄂州、荆州出现了零星的无症状感染者，其他省市也发现了少量湖北输出的无症状感染者。华中科技大学公共卫生学院教授魏晟认为，只要不停止检测，无症状感染者可能还会发现，但湖北现阶段的无症状感染者大多是既往感染者，传染性较小。

冯子健说，湖北武汉无症状感染者持续走低，没有在传播中起放大作用；外地出现的从湖北输出的无症状感染者，在原发地和目的地都没有导致再传播，说明他们的传染性是非常有限的。

武汉市对集中核酸检测排查发现的300名无症状感染者，提取痰液和咽拭子样本，经中科院武汉病毒所病毒分离培养，300人份样本均未培养出“活病毒”；对他们使用过的牙刷、口杯、口罩、毛巾等个人用品采集擦拭样，检测结果均为阴性；1174名密切接触者核酸检测结果也均为阴性。

“不要过度炒作无症状感染者，只要对无症状感染者加强管理，加强监测，就不必恐慌。”国务院联防联控机制联络组专家、北京朝阳医院副院长童朝晖说，“无症状感染者的存在是传染病的规律，麻疹、流感、SARS等都有一定比例的无症状感染者，但并未引起社会上的大传播。”

然而，当前新冠病毒仍在全球快速传播，防境外输入的压力越来越大。国内部分地区连续出现聚集性疫情，疫情反复的警钟仍不时敲响。

“一些国家正在出现积极的迹象，在这些国家，现在最大的威胁是自满。”世界卫生组织总干事谭德塞近日说。

常态化防控不松劲，适应“撑雨伞”消除“恐鄂症”

应急响应级别降为三级以来，在国务院联防联控机制联络组的督促指导下，湖北省、武汉市努力落实常态化防控各项工作，推动消除外省市的“恐鄂症”，实现湖北武汉心理上“解封”。

据冯子健介绍，武汉市集中核酸检测排查虽未发现无症状感染者传染他人的情况，仍规范管理无症状感染者，严格实行发现、报告、隔离、处置全流程闭环管理。

“我们到武汉的第一件事，就是到隔离点、定点医院去巡查这些新增的无症状感染者。”国务院联防联控机制联络组专家、北京地坛医院感染中心主任医师蒋荣猛说。联络组与湖北省、武汉市共同研究建立了无症状感染者复核制度，对每日新发的无症状感染者都要完善“1+3”检查——即在核酸检测基础上，根据诊断需要进行抗体、血常规和CT检查，并建立日报告制度，进行精细化分类管理。

“针尖大的窟窿能漏过斗大的风”。专家认为，在常态化疫情防控下，关键要落实“四方责任”，明确属地、行业部门、单位、个人和家庭应当承担的具体责任、工作任务、履职要求，形成责任清单，强化督导督查和过程监督。要认认真真做到“五有三严”：各个社会单元要有防护指南、防控管理制度和责任人、防护物资设备、医护力量支持、留观室和转运安排，医疗卫生部门要严管发热门诊、严肃流行病学调查、严格院感防控。

“只要国外的疫情没结束，还可能会出现病例，防控措施可能长期处在一张一弛的状态。比如现在是安全的，就逐步恢复正常生活，后面如果又有反复，也要适应防控措施收紧。”冯子健说。

国务院联防联控机制联络组负责人说：“疫后的新常态是‘在雨天下’工作和生活，一手‘撑雨伞’一手干活，如果防控措施落实不了，就很可能出现反复，这把‘伞’就出了窟窿，雨就会淋一身。”

专家认为，在湖北、武汉早已成为低风险区域的情况下，各地继续“特殊”对待湖北、武汉完全没有必要，全国人民应该尽快对湖北、武汉从心理上“解封”。（记者王贤）