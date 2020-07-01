疫情之下，体育产业的变与不变

6月26日，吉林省长春市首届荧光夜跑节举行，百余名跑步爱好者参与其中，在夏夜中奔行，享受运动健身的快乐。

新华社记者 许 畅摄

席卷全球的新冠肺炎疫情，让体育产业遭遇“急刹车”。赛事纷纷延期或取消，产业拉动效应不再；居家防疫成常态，线下体育消费遇冷……面对不可预知的发展前景，体育产业面临着从未有过的挑战。

在变化中保持定力、随时而动——在复工复产过程中，在变与不变的考验下，体育产业显现出新的动向。

疫情极大影响了线下体育消费，加速了体育产业向线上转移的进度。疫情防控期间，体育鞋服业遭遇库存危机，今年618期间，包括国际大牌在内的体育品牌纷纷降价，不少国产品牌压力陡增。除了体育品牌销售遭遇低谷之外，疫情也让健身行业遭受巨大打击，不少健身房深陷经营困境，甚至被迫关张。

大环境在变，但人们对于体育和健康的需求并未改变。伴随着向线上和云端转移的风潮，体育产业也在线上寻觅机遇。疫情防控期间，不少体育明星搭上直播带货的快车，掀起了一波体育直播的热潮。以筋膜枪为代表的体育用品，成为消费者热捧的网红产品，让人们看到了体育+直播带货的潜力。而在健身行业，健身APP、健身直播课等云端健身的产品和模式在此期间得到了更好的打磨和广泛运用，催生了体育消费的新形态。

随着经济社会复苏态势向好，体育也在以崭新的面貌悄然回归人们的生活。在许多地方，“夜经济”正在向纵深发展，也由此带动了体育消费的“晚高峰”。浙江温州、山东潍坊等地相继推出政策，鼓励夜间体育活动、体育赛事。在民众生活逐步恢复正常的背景下，体育夜市、24小时健身房等模式在多地兴起。

体育产业的面貌在变，但体育对于城市发展的作用并未改变。城市的发展，体育是强大的助力。近年来，以马拉松为代表的体育赛事数量逐年增加，成为中国各大城市争相布局的“香饽饽”。研究显示，在体育赛事举办期间，往往会形成大量餐饮、娱乐、交通、住宿、旅游等方面的消费需求，有效拉动城市GDP攀升。疫情当下，城市的复苏更需要体育，体育产业的重振也需要城市的参与，两者之间的“化学反应”正在越来越多的地方发生着。近来，江苏、黑龙江、辽宁等省市已通过政策支持、线上招商等方式，开辟体育产业发展的新路径。

体育或许会因疫情暂时离场，但体育文化、体育元素在生活中不会缺席。体育不仅可以促进经济复苏，也能够在全球抗疫的关键时刻鼓舞士气、缓解焦虑。在全球范围内，英超、西甲、意甲、德甲等赛事已重燃战火；在中国，CBA联赛率先复赛，中超联赛也有望在近日公布复赛细节。赛事的回归让体育产业重见曙光，也让更多人从中收获快乐和信心。

寒冬或许漫长，但四季的轮回终究不会改变。当春天来临，经历疫情考验的体育产业定会迸发出更大的能量。