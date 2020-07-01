北京3地下调疫情风险等级 现有4个高风险地区30个中风险地区

人民网北京6月30日电 （记者 鲍聪颖）记者从国务院疫情风险等级查询系统了解到，6月30日，东城永外街道、门头沟永定镇、房山区长阳镇降级为低风险地区。

目前，北京市共有4个高风险地区：

丰台区：花乡（地区）乡、新村街道

大兴区：西红门（地区）镇、黄村（地区）镇

30个中风险地区，涉及丰台、大兴、海淀、西城、东城、朝阳、通州、昌平8个区，分别是：

东城区：和平里街道、北新桥街道

西城区：白纸坊街道、展览路街道

海淀区：八里庄街道、田村路街道、四季青（地区）镇、永定路街道

朝阳区：小红门（地区）乡

通州区：北苑街道

昌平区：回龙观街道

丰台区：卢沟桥街道、南苑街道、卢沟桥（地区）乡、大红门街道、丰台街道、南苑（地区）乡、长辛店镇、马家堡街道、右安门街道、长辛店街道

大兴区：林校路街道、高米店街道、天宫院街道、观音寺街道、魏善庄镇、青云店镇、清源街道、安定镇、北臧村镇