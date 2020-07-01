筑牢疫情防控和高考安全防线

新华社北京6月30日电 中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰30日上午到北京市检查高考准备工作，她指出，今年高考报名人数1071万，安排监考及考务人员94.5万人。这是新冠肺炎疫情发生以来全国规模最大的一次有组织集体性活动，是对疫情常态化防控的重大考验。各级党委和政府要深入贯彻习近平总书记重要指示精神，落实党中央、国务院决策部署，以最高标准、最严要求，压实疫情防控和高考组织的各方责任，确保广大考生和考务人员的生命安全和身体健康，确保高考安全平稳有序。

在北京科技大学附属中学考点和北京教育考试院，孙春兰实地察看入校体温检测、防控物资准备、考场布置、应急隔离考场准备情况，了解考务指挥、考试综合管理平台运行情况，听取组考工作和监考教师培训情况汇报。她强调，要制定周密的高考防疫预案和指引，细化全链条防疫措施，扎实做好考场消毒、通风和师生健康筛查，严格落实考生入场离场、戴口罩和考桌距离等防控要求，配齐防疫人员、保健医生和防疫物资，加强考生心理疏导和人文关怀，做好防暑降温、气象地质灾害预判和应对。要设置具备防护隔离功能的特殊通道、隔离考场和备用考场，一旦考生出现发热等症状，及时安排到隔离考场考试。要对考务人员开展防疫培训并组织专门的演练，确保人人熟知应急处置流程，科学精准、灵活有序应对各类突发情况。

孙春兰强调，公正安全是高考的底线。要严格试卷、考试和招生各环节的管理，不能出现丝毫的差错。要采取人技联防、一岗多控等措施，对试卷印制、运送、保管、保密实行全程管控。加强考生入场检查、考中巡视，运用高科技手段，综合治理“助考”、替考等舞弊行为。要严把评卷质量关，严密工作程序，确保阅卷安全、科学、规范。要严肃招生纪律，严格执行国家招生政策和招生计划，加强资格审查，加大违规查处力度，确保考试公平、程序公开、结果公正，让考生、家长和社会都放心。

《 人民日报 》（ 2020年07月01日 02 版）