克服疫情影响 决战脱贫攻坚

越到冲刺阶段，越需全力以赴；越是胜利在望，越需专注用心

习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上强调，脱贫攻坚工作艰苦卓绝，收官之年又遭遇疫情影响，各项工作任务更重、要求更高。

在党中央坚强领导和各方面大力支持下，在湖北人民特别是武汉人民积极参与下，经过艰苦卓绝的努力，武汉保卫战、湖北保卫战取得决定性成果，全国疫情防控阻击战取得重大战略成果。但在新的形势面前，我们仍然需要保持足够的清醒，坚持底线思维，做好较长时间应对风险挑战的思想准备和工作准备。

目前湖北脱贫进度符合预期，贫困地区基本生产生活条件、经济社会发展水平等各方面取得明显成效，但剩余脱贫攻坚任务艰巨，整改各类问题巩固脱贫成果任务艰巨，最大程度降低疫情影响任务艰巨。坚持常态化疫情防控，加快推进脱贫攻坚，不仅关系到湖北“一域”经济社会大局，也关系到我国改革发展稳定全局。

习近平总书记创造性地提出了精准扶贫精准脱贫重要思想。这充分体现了一切从实际出发、坚持实事求是的辩证唯物主义，既是认识论，也是方法论。决战决胜脱贫攻坚，必须不折不扣贯彻落实精准扶贫思路。聚焦剩余贫困人口，全力以赴攻克剩余贫困堡垒，是高质量完成脱贫攻坚目标任务的关键。

要抓住产业扶贫这个最直接、最有效的办法，增强贫困地区造血功能、帮助群众就地就业；要抓住就业这个民生之本，把优先支持贫困劳动力务工就业摆在更加重要的位置；要抓住脱贫攻坚中的突出短板，加快扶贫项目建设进度，加强易地扶贫搬迁后续扶持力度。

要通过落实省委和省政府促进经济社会加快发展“三十条”、农业生产“二十条”、稳就业“二十五条”、脱贫攻坚“十五条”等政策，将疫情影响降到最低，确保夺取“战疫”“战贫”双胜利。在完成目标任务的同时，还要全面抓好“三农”领域重点工作，全力推动乡村振兴。

湖北要更好地推进规划衔接，对标国家新十年扶贫开发纲要的新决策新部署，将脱贫攻坚与乡村振兴总体规划对接好，与美丽乡村建设“3+1”规划体系衔接好，与“十四五”规划编制统筹好。

湖北要更好地推进政策衔接，坚持把美丽乡村建设作为乡村振兴的重要抓手，作为巩固脱贫成果的重要措施，优先安排出列村、优先支持出列村，切实发挥示范带动作用，推动群众生活持续改善。

湖北要更好地推进产业衔接，充分利用资源禀赋，打造优势农产品区域公用品牌，培育壮大农业产业化龙头企业，加快发展优势农业产业集群，推进产业扶贫向产业兴旺转变。

脱贫攻坚战的最后阶段，剩下的都是贫中之贫、困中之困，都是难啃的硬骨头。越到冲刺阶段，越需全力以赴；越是胜利在望，越需专注用心。

——湖北省副省长万勇近日在参加湖北省委理论学习中心组第三次学习时如是说

（本报记者 田豆豆整理）

《 人民日报 》（ 2020年07月01日 09 版）