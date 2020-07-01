《科学》杂志刊文认为：保持社交距离助中国更有效控制疫情

科技日报北京6月30日电 （记者刘霞）一个国际科研团队在最新一期《科学》杂志撰文称，新冠肺炎暴发初期，中国采取了严格的限制措施，敦促人们保持社交距离，这些措施取得了很好的效果。但美国各州各自为政，尽管也在之后采取了相关措施减少人际接触，但效果并不显著。

文章中指出，中国所采取的相关措施取得了成功，在不到一个月里，中国每日新增病例数趋于稳定，此后逐渐放缓。该论文负责人之一、美国东北大学网络科学研究所主任亚历山德罗·委斯比尼阿尼说：“减少人际之间的接触真正降低了新冠肺炎在中国的肆虐程度，我们的研究表明，保持社交距离起了很大的作用。”

研究人员称，但美国却是另一番情景。美国各州各自为政，尽管也先后采取了措施减少人际接触，使新冠病毒的传播速度有所减缓，但并未停止。美国某些州新增病例数量减少，但另一些州新增病例数量则不断增加。

“在美国，疫情肆虐的势头正在减缓，但速度很慢。我们现在的情况类似于欧洲疫情达到峰值的情况，在意大利，新冠肺炎持续2月才减缓。”委斯比尼阿尼说，中国所采取的措施比美国更加严格，这大大降低了新冠病毒在人际间传播的机会。在“封城”期间，中国人际间联系的数量减少了7—9倍，而且几乎所有联系都发生于家庭内部。

他说：“这的确是遏制新冠肺炎这种流行病非常有效的方法。尽管受到感染的人仍有可能将新冠病毒传播给家里其他人，但无法进一步传播。如果没有新人感染，这种流行病就会逐步消失。”

这一最新研究基于中国科学家此前的一项研究——该团队偶然看到中国科学家在新冠肺炎暴发之前对上海人际接触模式开展的一项研究，随后在“封城”期间重复了这一研究。

委斯比尼阿尼说：“这是科学家首次能够对比正常生活模式与‘封城’期间的生活模式。”

此外，研究人员还发现，儿童似乎对新冠肺炎的易感性较低——尽管具体原因仍然未知。该研究联合负责人、意大利布鲁诺·凯斯勒基金会计算流行病学家马可·阿杰利说，我们的研究发现，15岁以下儿童感染新冠肺炎的几率仅为15—64岁人的三分之一， 64岁以上的人更易感染这种疾病。