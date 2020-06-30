同仁堂开展“四带四促”党建创新文化传承行动

为打造特色党建品牌，筑牢同仁堂集团党建基石，2019年中国北京同仁堂（集团）有限责任公司（以下简称“同仁堂集团”）开展了 “四带四促”党建创新文化传承行动。

据同仁堂方面介绍， “四带四促” 即“党员带群众促团结奋斗、师傅带徒弟促技艺传承、先进带新人促精神引领、上级带下级促责任担当”。其中，“团结奋斗”、“技艺传承”、“精神引领”、“责任担当”是目标，“党员带群众”、“师傅带徒弟”、“先进带个人”、“上级带下级”是手段。并分别介绍了具体内容：

一是党员带群众，密切党群关系，加强党对国有企业的领导。同仁堂集团党委细化工作要求，配套下发了《关于系统党员“戴党徽、亮身份、明承诺、促发展”的实施办法》《党员联系群众实施办法》和《关于做好“党员带群众促团结奋斗”工作通知》，推动各直属单位党组织、集团本部党总支建立党员联系群众制度，充分发挥党员的先进模范作用，通过在基层生产车间、网点、经营单位打造一批党员群众联结体，带动群众岗位作贡献、把好质量监督关、当好主人翁。

二是师傅带徒弟，传承文化技艺，培养打造同仁堂人才队伍。同仁堂集团党委希望通过规范健全传统师带徒机制、创新探索新型师带徒机制，传承同仁堂核心技艺和诊疗技艺，建设知识型、技能型、创新型劳动者大军，打造能够支撑同仁堂核心主业高质量发展的高品德、有情怀、讲责任、肯奉献、严自律的人才队伍，使同仁堂传统技艺得以延续和发展。

三是先进带新人，突出思想引领，培育践行企业文化的同仁堂时代新人。同仁堂集团党委配套下发了《先进带新人实施办法》和《关于做好“先进带新人促精神引领”工作通知》，通过发挥同仁堂劳动模范、先进党员、先进工作者等先进典型的精神引领作用，带动引导新入职员工尽快认同同仁堂价值理念、融入同仁堂集体，建设具有合作精神和凝聚力的员工队伍。

四是上级带下级，层层传导压力，全面落实从严治党主体责任。同仁堂集团各级领导干部带头践行“两个维护”、带头履职尽责担当、带头转变工作作风，发挥“头雁效应”，以上率下，强化基层干群责任意识，激发担当精神，提振职工精气神，营造风清气正的政治生态。

据悉，2019年以来同仁堂集团所属各单位结合自身实际，开展了丰富多彩、各具特色的“四带四促”实践。在活动中，成立师徒班，促进技艺传承。

北京同仁堂制药厂大兴分厂第三期维修技能师徒班拜师大会

同仁堂医养集团北京同仁堂中医医院内分泌科副主任医师钟柳娜和主治医师孟捷是2019年确立的师徒关系。孟捷称，非常珍惜每周两个半天的门诊跟师学习。

北京同仁堂健康药业股份有限公司中药饮片车间生产经理彭鸿燕表示，自己收了三位徒弟。在虫草项目上，我带领徒弟团队通过对人员、机器、方法、材料四个内外因素分析，对9个批次虫草进行现有损耗率跟踪试验，经过讨论和研究，减少了虫草的损坏率。

同仁堂方面表示，截至目前，同仁堂集团党员带群众结对数为4000多对、建立党员工作室40多个、党员先锋岗150多个、党员责任区90多个、党员示范岗70多个、党员服务窗口80多个、党员质量监督岗60多个，师傅带徒弟500多对，上级带下级结对数为1200多对。真正做到了“一线缺什么就琢磨什么，一线需要什么就教什么”。

据悉，同仁堂商业投资集团同仁堂药店党总支开展了“帮盘”、“帮厨”、“帮工”的“三帮”活动。面对大量的紧急调配中药任务，组建“党员临时突击队”开展“帮工”，满足顾客急需；为缓解职工食堂人手紧张问题，开展党员“帮厨”，保证职工按时就餐和前台经营。