2019中国医药物资协会行业发展状况报告在重庆发布

6月28日，“医药行业发展状况蓝皮书暨2019中国医药物资协会行业发展状况报告”发布会在重庆南坪国际会展中心召开，正式对外发布“用大数据看疫情”数据分析报告以及2019医药政策、零售药店、医药行业治理体系与治理能力建设、医疗器械、国医馆、基层医疗市场、医药新零售、医药跨境电商产业、药店非药品类、医药人工智能、医药知识产权、医药品牌等13份行业发展状况报告“。

中国医药物资协会执行会长兼秘书长刘忠良、协会智库首席专家/中国医药报原社长方贤业、原杭州市食品药品监督管理局局长/浙江省医药行业协会原会长/中国医药物资协会研究院政策研究所所长郭泰鸿、常务副会长刘建国、李文杰、刘亚蜀，监事长/连锁药店分会会长徐郁平，副会长赵超、于志刚、副会长/基层医疗分会会长刘昭华，副会长淦吉银，副会长/成长药店分会会长李月东，副会长/单体药店分会会长曲文浩，副会长/知识产权工作委员会会长张秋龙，副会长/基层医疗分会常务副会长兼秘书长王李珏以及协会常务副秘书长、相关分支机构会长、秘书长，各蓝皮书撰稿人、媒体记者出席本次发布会。

于志刚就13份发展状况报告进行整体介绍。蓝皮书自2011年开始，协会就本协会会员单位的发展信息展开调查，并形成中国医药物资协会的年度报告，向社会公开发布。于志刚表示，今年，协会共撰写蓝皮书13本，分别是：《2019零售药店发展状况报告》、《2019医药行业治理体系与治理能力建设发展状况报告》、《2019医疗器械行业发展状况报告》、《2019国医馆发展状况报告》、《2019基层医疗市场发展状况报告》、《2019医药跨境电商产业发展状况报告》、《2019药店非药品类发展状况报告》、《2019医药人工智能发展状况报告》、《2019医药知识产权发展状况报告》《“用大数据看疫情”数据分析报告》、《2019医药政策发展状况报告》、《2019医药新零售发展状况报告》、《2019医药品牌发展状况报告》。

于志刚讲到，自2012年1月14日，中国医药物资协会召开初次蓝皮书发布会，对外发布针对协会旗下14家省级药店联盟发展状况展开调研而撰写的《2011中国省级药店联盟发展状况》以来，今天，是第九次与大家见面。从最初的1本到今天涉及医药政策、零售药店、医疗器械、国医馆、基层医疗、新零售、跨境电商、非药品、人工智能、媒体宣传、人道公益慈善以及协会党建等近20个产业及协会分支机构的13本蓝皮书，是协会的高速发展以及对行业各领域的更广泛参与的结果。

据介绍，此次蓝皮书既延续之前对零售药店、行业治理、医疗器械、国医馆、基层医疗市场、跨境电商、药店非药品类、医药人工智能、医药知识产权的剖析与分享外，还结合2019年-2020年医药行业面临的种种机遇与挑战，适时推出“用大数据看疫情”、医药政策、医药新零售以及医药品牌等新内容，立足实际，服务会员，推动医药行业高质量发展。