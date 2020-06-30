下半年，社保迎来5个变化，影响你的钱袋子！

上半年即将过去，下半年即将开启。在下半年，社保会迎来至少5个变化，将影响你的钱袋子。

各省份养老金上涨将陆续落地

人社部今年4月份宣布，2020年退休人员养老金上涨5%，实现“16连涨”。不过，目前只有上海发布了2020年养老金调整方案，其余省份尚未发布。

因此，下半年开始，其余省份将陆续发布养老金调整方案。目前，山东、江西等地均明确是在7月底前补发到位增加的养老金。

城乡居民基础养老金也会迎来上涨。按照6月11日公布的国务院关于落实《政府工作报告》重点工作部门分工的意见，提高城乡居民基础养老金最低标准。人社部、财政部牵头，7月底前出台相关政策。

中小微企业继续免征三项社保费

近日，人社部、财政部、税务总局下发《关于延长阶段性减免企业社会保险费政策实施期限等问题的通知》，各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团对中小微企业三项社会保险单位缴费部分免征的政策，延长执行到2020年12月底。

受疫情影响生产经营出现严重困难的企业，可继续缓缴社会保险费至2020年12月底，缓缴期间免收滞纳金。

社保费的减免和缓缴，将继续给中小微企业减轻社保负担，进一步帮助企业渡过难关。

年底前实现养老保险省级统筹

三部门下发的上述通知还要求，各省级政府要切实承担主体责任，加快推进三项社会保险省级统筹工作，确保2020年底前实现企业职工基本养老保险基金省级统收统支。

此前，全国已有20个省份实现了养老保险基金省级统收统支。这意味着，到年底，所有省份都会实现养老保险基金省级统收统支。

随着统筹层次的提高，养老金按时足额发放更有保障。这不仅将进一步增强全省基金保发放的保障功能，同时也为实现养老保险全国统筹打下比较好的基础。

养老保险业务全流程使用社保卡

按照人社部办公厅2019年印发的《关于压缩制发周期优化社会保障卡管理服务的通知》，2020年底，实现养老保险业务全流程使用社保卡，推进社保卡在就业服务、农民工实名制管理和工资发放等领域应用。

养老保险业务全流程使用社保卡，意味着养老金领取也是要用社保卡了。近期，广州等多地下发通知，要求退休人员使用社保卡领取养老金。

需要注意的是，使用社保卡领取养老金，必须要激活社保卡的金融功能和银行账户，这样才能正常收到养老金。

年底前城乡居民医保取消个人账户

按照国家医保局、财政部2019年提出的要求，城乡居民医保实行个人(家庭)账户的，应于2020年底前取消，向门诊统筹平稳过渡；已取消个人(家庭)账户的，不得恢复或变相设置。

居民医保个人(家庭)账户存在一些弊端，一是额度很小，保障不足，实际上难以起到门诊保障的作用。二是共济能力差，仅限于个人或家庭使用，还削弱基金整体保障能力。三是易诱发滥用。

国家医保局解释称，城乡居民医保个人(家庭)账户取消并不会降低居民的医保待遇，而是通过推进门诊统筹进行替代实现的。各地推进门诊统筹后，可将门诊小病医疗费用纳入统筹基金支付范围，群众在基层医疗机构发生的常见病、多发病的门诊医疗费用均可报销，比例在50%左右。(记者 李金磊)