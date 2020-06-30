垃圾治理是城市可持续发展的重要议题之一，近年来受到各方高度重视，多地积极开展垃圾分类，并推出了许多创新做法。

比如浙江省杭州市余杭区以市场机制为主导，向龙头企业“虎哥环境公司”购买服务，将垃圾治理的社会链条转变为企业内部产业链。在前端以“互联网+”为平台，建立了“非接触”的线上垃圾分类回收系统，推进“百姓简单分、企业复杂分”；在中端和末端，构建了循环利用一条链，最大限度地实现了垃圾的循环利用。

来自杭州市的这个案例表明：垃圾分类不一定是复杂的手工劳动，更可以是高科技、新模式和专业化分工。依托“互联网+”平台，建构大数据化、智能化、市场化、规模化和人性化的垃圾分类体系尤为重要。

结合区块链技术，深化智能监管系统在城市垃圾治理链条中的应用。可以利用区块链系统的可溯源性，对资源化利用企业精准地分类减税。比如“虎哥”公司的大数据平台清晰地呈现出其回收垃圾的即时回收量和资源化利用量。有了这样的大数据平台，管理部门可据此对高价值的回收品如纸张、塑料瓶等少减税，甚至不减税；对低价值的回收品如玻璃、陶瓷等减税；对有些垃圾如大件垃圾、有害垃圾等随量精准补贴。

加强后端数据分析，提升城市垃圾的整体治理水平。一方面，可以通过分析各类垃圾的峰值时段，建立起本地区垃圾处置预判机制，提前增配运力、引导分流、提高处置能力，避免处置项目超负荷运作；另一方面，深度挖掘后台数据，包括社会文化和产业结构对垃圾产出量和类的影响，从而因地制宜、精准施策。此外，打通数据壁垒，还可以为其他应用领域提供基础数据。如通过增加对易腐垃圾含量和成分识别的功能，为相关部门提供国民膳食结构、营养水平变迁的数据，甚至可以为农业生产提供政策支持。

以技术创新提升垃圾处置效率，降低成本。近年来，“阳光房堆肥”等新技术不断推出，力图通过技术实现易腐垃圾的资源化利用，虽然还存在着各种需要改进之处，但仍然值得探索。只有拥抱现代科技，垃圾治理模式才能不断创新发展。因此，要加大对技术类固废处置企业的支持，建构产学研平台。更进一步，可以从提高城镇精细化治理能力和培育新兴战略产业的高度审视垃圾分类，通过技术和模式创新，一方面使其成为推动城镇环境治理的切入口，另一方面通过扶持相关企业发展，培育高科技环境类产业，推动产业转型升级。

（作者系浙江大学公共政策研究院首席专家）