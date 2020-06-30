低保金挪用一天也得受处分

“挪用低保，就算只用一天，也得被处分！”今年4月28日，云南大理市凤仪镇三哨村石老仁村民小组原党支部书记、组长冉从志的案件披露后，大家非常支持。

原来，去年10月，大理市对凤仪镇三哨村开展巡察。巡察组人员在查阅工作资料时发现一份检讨书，记述了冉从志检讨个人私自支取谢某权低保金的问题。

巡察组人员问村委会相关负责人有关情况时，对方轻描淡写：“冉从志取用谢某权低保金时间仅有一天，问题不算严重，已经免了他低保金代管理事会理事长职务。”

“村干部作为低保金代管理事会理事长，竟挪用公款？”巡察组没有放过问题线索，对冉从志进行走访，初步掌握了事情原委。冉从志于2018年2月担任石老仁村民小组党支部书记，同年12月，兼任村民小组长。当时，为避免生活不能自理的贫困户低保金被贪污、截留，村里专门成立了低保金代管理事会，冉从志被推选为理事长，负责代管这类贫困户的低保存折。

“低保金占不得，我是清楚的。”冉从志说，“但当时家里的银行贷款到期，一时筹不到钱，想着把谢某权的低保金先取出来把贷款还了，第二天就可以贷到银行的款，再如数将钱存回低保金存折，只周转一夜，别人不知道。现在我认识到自己错了，这钱一天也不能挪用！”

大理市纪委监委调查发现，2018年12月至2019年7月间，冉从志利用职权和工作便利，两次私自支取谢某权低保金2.7万元，用于偿还家庭贷款，尽管用款时间不长，未构成职务犯罪，但违反了群众纪律。最终，冉从志受到开除党籍处分，并被责令辞去村民小组长职务。

【执纪者说】少数基层干部对纪法认知存在偏差，只是单纯从金额、时间等量的角度看待违纪违法行为。冉从志虽然挪用低保金时间很短，但违反了群众纪律、违背了依纪依法履职的要求。必须强化对基层干部正确履职用权的教育和监管，坚决查处侵害群众切身利益的问题，构建一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制。

——云南大理市纪委书记、监委主任 张 琮

《 人民日报 》（ 2020年06月30日 19 版）