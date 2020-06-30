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内蒙古通辽科尔沁区推动涉罪未成年人帮教全覆盖

搭建心灵驿站 校正青春航向

2020年06月30日08:19 来源：人民网－人民日报

本报呼和浩特6月29日电  （丁志军、王帅迪）“阿姨，这是我做的酒囊，师傅说非常标准，我以后能靠本事吃饭了。”近日，内蒙古通辽市科尔沁区人民检察院未成年人检察部“玉琴工作室”的干警来到未成年人观护基地时，小周用手语比划着，“炫耀”起自己的成果。

小周双耳失聪。2019年8月，他在一个网吧里发现一个人的手包离座位较远，贪念一起，铸成大错。由于小周已满十六不满十八周岁，案件移送到科尔沁区检察院后，未检干警迅速安排手语检察官介入案件，制定详细的帮教、心理疏导方案。同年9月，他被安置在手工艺品观护基地学习皮具制作。同年12月，检察机关对其作出不起诉决定。如今小周在检察官的持续跟踪关护下，以积极的态度面对生活，并多次参加公益活动。

近年来，科尔沁区检察院深入实施“复苗工程”，建立手语检察官队伍，形成了与政府相关部门、企业、公益组织常态化合作的社会化帮教预防合力。

此外，该院还研发“未成年人帮辅帮教平台系统”，为涉罪未成年人帮教搭建“心灵驿站”，并开展“亲职教育”，设立家长课堂，引导青少年遵纪守法。

《 人民日报 》（ 2020年06月30日 07 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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