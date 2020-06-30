德法宣布对世卫组织追加资金支持

科技日报北京6月29日电 （记者刘霞）据美国《华盛顿邮报》近日报道，在特朗普总统宣布美国将退出世界卫生组织（WHO）一个月后，德国和法国近日宣布向该机构“加注”——增加资金资助和政治支持，支持该机构继续与冠状病毒大流行作斗争。

上个月，特朗普总统称美国将永久对WHO“断供”并退出该组织，此番言行和举动一出，很快遭到欧洲国家的反对，后者敦促特朗普总统重新考虑对WHO“断供”等事宜。

此后，德国和法国与WHO开展了对话与磋商。据路透社报道，德国卫生部长延斯·斯潘表示，德国将向WHO追加资金和医疗设备，使德国向WHO的捐款总额达到5亿欧元（约5.6亿美元），创历史新高。斯潘在新闻发布会上说：“今天，我们比以往任何时候都需要一个强大、高效、透明和负责任的WHO，德国将尽其所能向WHO提供所需的政治、财务和技术支持。”

美国每年向WHO捐款4亿美元，WHO网站显示，该机构的资金来自各国分摊的会费和自愿捐赠。美国国际开发署（USAID）是承担美国大部分对外非军事援助的联邦政府机构，该机构提供的数据显示，2020年，美国分摊的会费为1.2亿美元，占WHO当年核心预算的22%。2018年，美国的自愿捐款为2.2亿美元。

此外，法国也宣布向位于里昂、隶属于WHO的一家研究中心捐资9000万欧元，并追加捐款5000万欧元。

法国卫生部长奥利维耶·韦朗在新闻发布会上说：“我坚信世界比以往任何时候都更需要一个多边组织，我相信各国都不能摆脱合作伙伴。针对此次新冠病毒大流行，我们需要一个全球性答案，只有世界卫生组织才能提供这个答案。”

WHO总干事谭德塞赞扬了德国和法国捐赠行动，并称WHO与欧洲国家的谈判“成果丰富”。他说：“WHO在政治上和财务上都获得了我们需要的所有支持。”