北京进一步严格集中观察点管理

本报北京6月29日电 （记者朱竞若、贺勇）“除儿童、病人等确需他人照顾的人员外，集中观察点必须安排单人单间居住”“新发地市场集中观察人员检测阴性者需再观察14天，经检测仍为阴性方可解除观察，返回社区”……截至6月28日24时，北京连续3天累计新增确诊病例38例，主要集中在新发地市场已隔离的重点人群中，疫情总体可控。北京市新冠肺炎疫情防控工作领导小组调度进一步严格集中观察点管理和社区防控等工作，要求全市必须始终绷紧疫情防控之弦，紧盯防控重点，压实工作细节，及时查漏补缺，不放过任何风险隐患，不给病毒传播以可乘之机，让防控工作始终跑在疫情的前头。

集中观察点管理进一步严格细化。北京市新冠肺炎疫情防控工作领导小组社区防控组办公室成员、市委组织部部务委员徐颖在29日的新闻发布会上表示，所有集中观察点都要严格按照相关防控指引，要加强常态化安全隐患排查和日常监督管理，切实做好在观人员的医学观察，除儿童、病人等确需他人照顾的人员外，必须单人单间居住。发现健康状况异常的，立即进行转诊。在解除集中观察方面，北京也进一步提出了细化管理措施，如新发地市场集中隔离人员观察期满14天进行核酸检测，若出现阳性，按照现行工作规范要求进行处置；检测阴性者再观察14天。“这是为了最大限度保护市民健康，体现了首都疫情防控的高标准严要求。”国家卫生健康委专家组专家、中国疾控中心应急中心副主任施国庆表示。

社区疫情防控仍要从严从细。徐颖表示，各社区（村）要继续严格落实封闭式管理，社区（村）卡口要保持24小时值守，执行好测温、查证、验码、登记等防控措施。做好居家观察人员的服务，提供生活物品采购、代扔垃圾等保障，确保在观人员“足不出户”。对不遵守居家观察规定、违规外出的人员，一律转入集中观察，观察期重新计算，费用自理。北京市疾控中心副主任庞星火介绍，对新发地周边实行封控管理的小区，必须开展评估方可解封。

食品供应链确保防疫安全。北京压实企业、市场和商户责任，加强屠宰场、冷冻厂、农贸市场、菜市场、餐饮店、食堂等重点场所通风、清洁、消杀和人员防护。截至目前，10.6万家已开业场所每日均按照消毒指引要求规范完成环境消杀工作。同时，北京持续抓好外防输入，加强入境人员管控，强化进口冷链食品管理和检验检疫，管严管住北京口岸。

高考防控注意管好细节。2020年高考在即，北京在考前对全体考试工作人员均进行核酸检测，同时要求考生考试全程佩戴口罩，入场前体温排查，对于考试当天临时出现发热等症状的考生，安排在备用考场考试，最大程度保障广大考生和涉考工作人员生命安全和身体健康。

《 人民日报 》（ 2020年06月30日 02 版）