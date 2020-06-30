德国一州要求肉企员工每周至少测病毒两次

新华社电 发生肉联厂大规模聚集性感染的德国北莱茵-威斯特法伦州政府28日要求州内肉类企业员工每周接受至少两次新冠病毒检测。

北莱茵-威斯特法伦州卫生部在声明中说，7月1日开始，规模超百人的肉类企业员工，无论是直接雇员还是由第三方派遣的劳务人员，每周必须做至少两次病毒检测。

这个州居特斯洛县的滕尼斯肉联厂本月发生新冠聚集性感染，确诊感染人数超过1550人。事发后，居特斯洛县以及相邻的瓦伦多夫县“封城”。

德国已经发生多起肉类企业聚集性感染事件。5月，北莱茵-威斯特法伦州和另一个州各有一家肉类企业发生聚集性感染，分别有200多人和100多人确诊。滕尼斯肉联厂出现大规模感染后，下萨克森州两家肉联厂又出现聚集性感染。

德国疾控机构罗伯特·科赫研究所28日发布的数据显示，德国过去24小时新增256例病例，累计病例为193499例，死亡8957人。

德国巴伐利亚州同一天宣布，将尽快为州内全体居民提供病毒检测服务，有症状的人将优先检测。德新社报道，肉类企业员工也是巴伐利亚州的检测重点，以防滕尼斯肉联厂大规模感染事件重演。

巴伐利亚对肉类企业员工所做首轮全面病毒检测中，51个屠宰场的雇员中，110人结果为阳性。另有33家企业将开始检测。

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