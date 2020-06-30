北京市高考将在7月7日至10日举行 高考生考前核酸检测不做统一要求

昨天下午，北京市第136场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会召开。市委教育工委副书记、市教委新闻发言人李奕介绍今年高考组织工作方案。2020年本市高考将在7月7日至10日举行，届时将有49225名高考考生参加统一高考。受疫情影响，今年全体考试工作人员在考前进行核酸检测，考生和考试工作人员考试全程佩戴口罩。此外，李奕强调，目前全市对高考生考前是否做核酸检测不做统一要求。

7月1日起可登录

北京教育考试院网站打印准考证

李奕介绍，2020年本市高考将在7月7日至10日举行。其中7月7日至8日为全国统一高考时间，考试科目是语文、数学、外语3门；7月9日至10日为普通高中学业水平等级性考试时间，考试科目为思想政治、历史、地理、物理、化学、生物6门，考生自主选择3门参加考试。

参加统一高考考生共49225人，全市设17个考区，132个考点学校，2867个考场。在会上，就高考生们关注的准考证何时领取问题，李奕回应，考生7月1日起可以陆续登录北京教育考试院网站打印准考证。

考生考试全程佩戴口罩

市教委与市卫健委拟定了《北京市高考中考疫情防控方案》。全体考试工作人员在考前进行核酸检测，严格落实考生和考试工作人员健康状况登记、考试全程佩戴口罩、考点考场消毒通风、入场体温排查等防疫措施。考前每天掌握考生健康状况，特别是考前第14天和第3天，由区考试中心会同卫生健康部门，在各学校、各报名单位的配合下，对所有考生进行健康状态监控，无异常的考生可正常参加考试。

在考场入口处，考场工作人员会提醒考生佩戴口罩，如果口罩出现断裂或弄脏，考点配备一次性医用口罩。李奕也建议家长给孩子配备备用口罩。

每考场考生人数从30人减至20人

李奕在会上还提到，今年高考降低考场人员密度，将每考场考生人数从30人减至20人。每个考区设置1-3个备用考点校，用于提前安排考前身体状况异常、集中医学观察、居家观察或居住小区封闭管理阶段考生的考试。每个考点校设置不少于3个备用考场，用于安排考试当天入场时健康检测异常或考试过程中身体状况异常的考生考试。每个考点校增设一名由卫健部门或疾控机构安排的副主考，负责疫情防控常规工作和突发情况处置。

李奕还表示，将妥善安排特殊考生，建立“一类一策”工作方案。对于集中医学观察的考生，安排在备用考点单人单场考试，由各区专门安排车辆送考，实行全程封闭管理；对于居家观察或居住小区封闭管理阶段的考生，安排在备用考点参加考试，考生座位间距应不小于2米；对于考试当天临时出现发热等症状的考生，安排在备用考场考试。考前健康监控如发现考生为新冠肺炎确诊病例、无症状感染者，须经卫生健康部门、疾控机构和医疗机构专业评估后，再行个案研究考生考试相关事宜（目前无此类考生）。

送考不受车辆尾号限行政策限制

本市还将加强对考生贴心服务。统筹联动维护考试秩序，净化考点校周边环境，加大交通管控力度，合理划定控制区域，避免家长送考候考扎堆聚集。由专人负责，为残疾人考生平等参加高考提供合理便利。协调公安、交通部门为考生出行提供便利，继续执行送考不受车辆尾号限行政策。各考点校结合实际设置校门到考场之间的雨廊，发挥防晒、防雨作用。李奕强调，本市还将加强诚信教育，向考生广泛宣传相关法律法规，通过与考生签订“诚信考试承诺书”、建立考生诚信考试电子档案等，教育和引导考生自觉抵制违法违规行为。

值得一提的是，李奕还提到，2020年本市中考将在7月17日至19日举行，考生7.8万人，将参照高考工作方案和各项防疫措施组织实施，并视本市疫情防控形势的变化，对中考组织的工作方案和防疫措施等进行进一步调整完善。

重点

中高风险地区仍设立考场 严格消杀

关于中高风险地区是否设立考场问题，李奕表示，北京市中高风险地区会设置高考考点，但会采取更为严格的防控措施。不过请家长、考生放心，在考点安排和考场布置上坚持最高标准、最严要求采取防控措施，特别对于中高风险地区的考场和考点，采取加强消杀和降低密度的措施，确保安全。

考生体温异常将用水银体温计复测

关于进考场前或考试中，考生或工作人员体温异常问题，李奕表示，无论考生还是工作人员进入考场前，如果出现体温异常，会使用水银体温计进行复测，如果复测体温正常，允许进入考场。如果复测体温依旧不正常，就会有当场主考和专业人员进行研判，看是否可以进入考场。考生会进入考点的备用考场进行考试。

如果考生在考试过程中出现不舒服，也有专业人员现场研判，具备考试的条件，考生要从普通考场进入备用考场。转移过程中耽误的时间，会在本场考试结束后予以补齐，不因换场而耽误考生答题时间。

备用考场不使用中央空调

关于考场环境消杀问题，李奕表示，考前要有专人对考点和考试场所、通道、区域和桌椅彻底清洁。上下午考试之间，要有预防性消毒，确保考前考务室开窗通风30分钟以上。卫生间消毒也有相应流程，增加消毒的频次。

考试期间，门窗不完全关闭，要做好考场内的防暑降温，合理使用空调、电扇等，创造舒适、温馨的考试环境。气温较高的时候可以使用空调，要做好预防性消毒，备用考点和备用考场不使用中央空调。各考点校会把出风口做好遮挡，不会直接吹到考生。有的考生体感会凉，建议考生带薄外套。

对考生做核酸检测不统一要求

关于考前是否对所有考生进行核酸检测问题，李奕表示，目前全市不做统一要求。但是，各区要做好考生核酸检测的准备工作。如本市疫情防控形势更加严峻，再行组织核酸检测的讨论和判断。目前北京疫情防控形势依然严峻，这个时候全员核酸检测，无论采取什么方式，都会增加考生在出行过程中交叉接触的风险。同时，考生心理状况也要稳定。但是，学校里所有服务人员在考前7天都将进行全员覆盖的核酸检测，确保身体健康。

考点校不能设置在地质灾害易发区

关于考试遇到极端天气如何处理问题，李奕表示，本市研究制订应对极端天气工作方案，明确市级各部门、各区、考点校的责任分工，努力确保在极端天气下试卷运送、考生赴考、考点内外的平安。方案特别强调：公安、交通、应急等部门把保障高考安全作为重要内容；考点校不能设置在地质灾害易发区。

家长不能入校“踩点”

关于今年能否进考场踩点问题，李奕表示，针对今年特殊的形势和安排，在考场公布后，建议家长提前“踩点”了解路途、时间等。但是因为今年校园全封闭管理，经过几轮细致消杀，所以不允许家长和考生入校“踩点”。校园内会张贴流程线和考场分布图，也会有老师进行引导，确保考生顺利进入考场。

今年各考点也不再设置家长等候区，避免聚集和扎堆儿。“真正容易出现聚集的是接考环节。今年本市特意安排了一些避免扎堆儿的措施，有些考点校会安排过程性走廊，类似机场接机走廊。”李奕说，希望家长配合，也做好个人防护。

举措

新发地相关集中隔离人员隔离期满后须再观察14天

在昨天下午的新闻发布会上，北京市疾控中心副主任庞星火通报，本市对新发地市场相关人员分类实施解除隔离观察。对集中隔离观察人员、居家隔离观察人员以及实行封控管理的小区，不同群体采取不同的解除隔离观察措施。其中，所有集中隔离人员观察期满14天进行核酸检测，结果为阴性的要再观察14天，经检测仍为阴性可解除观察返回社区。

牛羊肉综合交易大厅从业人员风险最高

庞星火表示，目前新发地市场相关人员主要包括新发地市场封控前被采取集中隔离的人员，以及5月30日至6月13日市场封控前访问过新发地市场综合交易大厅、访问过新发地市场其他区域人员、新发地市场周边封闭小区、目前采取居家隔离的人员。截至6月27日核酸检测结果显示，上述人群风险度有所不同。

“总体上看，牛羊肉综合交易大厅从业人员风险最高，其次为到访者和新发地市场其他区域接触人员。针对新发地市场相关人员解除隔离观察程序及处置策略，经专家进行评估，提出实施分类解除隔离观察的程序与策略。”庞星火说。

集中隔离观察人员14天隔离期满 核酸阴性仍要再观察14天

根据要求，所有集中隔离人员观察期满14天进行核酸检测，若出现阳性，按照现行工作规范要求进行处置；检测阴性者再观察14天，经检测仍为阴性解除观察，返回社区。

对于这一安排，国家卫生健康委专家组专家、中国疾控中心应急中心副主任施国庆解释，目前全市接受集中隔离医学观察人员主要为新发地市场封控前处于新发地市场内部的人员，这些人员既包括牛羊肉综合交易大厅从业人员、访问人员，也包括其他区域从业及访问人员。

“目前正在接受集中隔离医学观察的人员覆盖了绝大多数牛羊肉综合交易大厅从业人员，属于感染高风险人群。新冠病毒感染后存在无症状感染或症状不典型，单从症状上难以识别，即使在已经感染的情况下，采集单次呼吸道标本检测也可能为阴性。因此如果仅以医学观察14天内未发现异常以及核酸检测阴性作为解除医学观察的标准，集中隔离医学观察人员中有发现后续阳性病例的较大风险，因此上述安排有必要。”施国庆说。

集中观察点在观人员应单人单间“足不出门”

在昨天下午的发布会上，北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组社区防控组办公室成员、北京市委组织部部务委员徐颖就进一步加强集中观察点管理和社区疫情防控进行了说明。

徐颖说，所有集中观察点都要严格按照相关防控指引，进行严格管理。切实做好在观人员的医学观察，除儿童、病人等确需他人照顾的人员外，必须单人单间居住，规范进行健康监测。每日至少2次主动询问健康状况，上门测量体温，做好记录，发现健康状况异常的，立即进行转诊。同时，集中观察点严格实行封闭管理，除工作人员外，严格限制人员进出。合理设置清洁区、半污染区和污染区，加强环境卫生管理，做好消杀工作。

徐颖提醒，在观人员要严格执行集中观察的各项规定，做到“足不出门”，不要出屋随意走动，不要在楼道散步，更不要互相串门。关注自身健康状况，主动配合医护人员的健康监测工作，一旦出现发热、干咳、乏力、咽痛、腹泻、嗅觉味觉异常等症状，要立即主动向工作人员报告。

在社区防控方面，徐颖说，各社区（村）要继续严格落实封闭式管理，社区（村）卡口要保持24小时值守，执行好测温、查证、验码、登记等防控措施。要做好居家观察人员的服务，提供生活物品采购、代扔垃圾等保障，确保在观人员“足不出户”。对不遵守居家观察规定、违规外出的人员，一律转入集中观察，观察期重新计算，费用自理。

此外，社区（村）还要做好电梯、楼道、公共座椅、健身器材、垃圾箱等公共部位、重点区域的清洁消毒，特别是农村地区和城乡结合部地区，要重点加强对公共厕所的消杀，根据人流量动态调整消毒频次，人流高峰时段应随用随消。社区内的宾馆、餐馆、超市、小门店等经营场所和公共场所，也要落实好测温、验码、限流等防控措施，防止疫情传播风险。

6月28日本市新增7例确诊病例

北京市疾控中心副主任庞星火介绍，6月28日0时至24时，本市新增新冠肺炎确诊病例7例，其中男性3例，女性4例；平均年龄38岁，最小25岁，最大56岁。按居住地划分，丰台区5例、大兴区2例；按临床分型划分，轻型2例、普通型5例。

北青报记者梳理发现，在7例确诊病例中，有3例是新发地市场个体经营人员，均由专车转运至集中隔离点进行集中医学观察，观察过程中核酸检测结果为阳性，于6月28日确诊。此外，有1例确诊病例的父母为新发地市场个体经营人员，平时与父母同住，近1年在大兴区黄村做家教，6月16日被确定为确诊病例的密切接触者，最终于6月28日确诊。另有1例为大兴区顺和源美食广场麻辣香锅店经营人员，店铺食材主要来源于新发地市场，出现发热症状后，核酸检测结果为阳性并确诊。上述5例确诊病例均与新发地市场有关。

另外2例为确诊病例的密切接触者，或者家中有确诊病例。例如，一33岁男性确诊病例，岳父母家中曾有确诊病例，3岁女儿为密切接触者。一37岁男性确诊病例于6月16日被确定为确诊病例的密切接触者，28日被确诊。

本版文/本报记者 蒋若静 王斌 武文娟