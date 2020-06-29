北京累计完成核酸采样829.9万人

新华社北京6月28日电（记者倪元锦）北京市委组织部副部长张强28日在北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上介绍，截至28日12时，北京市累计完成核酸采样829.9万人，已完成检测768.7万人，基本完成“应检尽检”人员动态清零。

据介绍，6月28日起，北京对“应检尽检”动态扫尾清零；对正在集中观察的新发地市场牛羊肉大厅相关人员，观察期满后进行二次核酸检测和抗体检测，对新增中高风险地区人员实现动态随检。

在提升核酸检测能力方面，张强介绍，日检测量已由6月11日的4万份提升至45.8万份，单日最高检测量为108.4万人。

然而，核酸检测结果呈阴性不代表取得“通行证”，张强提示，特别是集中观察和居家观察人员，要严格做到“足不出户”，避免交叉感染，全体市民要继续保持防护意识。

据介绍，北京市根据轻重缓急，分四个批次对“应检尽检”人员进行核酸检测。此外，北京市安排专业力量调度医疗垃圾处置工作，确保采样、包装、运输、检测、结果报告等各环节的质量和安全。

张强表示，对重点地区、重点区域和重点人群进行核酸检测后，检测工作坚持“应检尽检”底线不变，“愿检尽检”同步展开，精准防控疫情，满足市民需求。