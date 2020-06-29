不进大漠，不懂生态之脆弱；不蹲一线，不知造林之艰难。

在一片草场上，单个牧民过度放牧，收益是自己的，但破坏生态环境的后果则由所有人共同承担。如果每一个人都从自己的“眼下利益”出发，就会酿成“公地悲剧”。

怎么解决？办法其实很多：法律约束、行政管理、税收杠杆等，不一而足。但从根本上看，还要靠社会大众生产生活观念的转变。比如，如何真正做到“像对待生命一样对待生态环境”？支付宝蚂蚁森林项目之所以在短短4年内便取得了巨大成功，关键就在于调动了5.5亿多用户的参与热情，让绿色理念融入每个人每一天的生活中。

蚂蚁森林线下种树的内蒙古阿拉善、甘肃民勤、青海海东等地，大多是中国生态最脆弱的地区。这些地方有一个共同特点：生态承载力与经济发展需求之间矛盾突出。如果缺乏绿色发展理念有效的引导，极易形成“破坏—治理—再破坏—再治理”的恶性循环。蚂蚁森林项目则创造性地通过移动互联网、大数据等手段，实现了“良性循环”。线上线下齐种树，不仅在最短时间内聚集起了数亿用户，更让用户培养了绿色生活习惯、企业更好地履行了社会责任、农牧民实现了绿色转型、林业人才找到了用武之地、公益投入产生了最大的生态价值。

“人人为我，我为人人”，把绿色理念“种”进每个人心田，中国绿色发展前景将更加美好！