海内外侨胞“唱响”抗疫好声音

“五洲同心·世界一家”24小时云端音乐会近日通过网络平台举行,从北京时间6月20日上午10时至6月21日上午10时,来自全球五大洲50多个国家的600多名艺术家齐聚云端,首次以24小时不间断网络演播的形式,用音乐传递温暖和力量。

本次音乐会由中华文化促进会、中国华侨国际文化交流促进会指导,央视网、中华文化促进会乐器产业协作体、中国音乐家协会流行音乐学会、中华文化促进会艺术融合与创新工作委员会、美中文化艺术联合会联合主办,央视网、央视频、哔哩哔哩及海内外各大华文媒体平台同步播出。云端音乐会为全球观众献上文化大餐,多元丰富的音乐表演传递满满抗疫正能量。

“处处是文化的和谐交融”

“灾难时你总是冲在前头,困境中你总是风雨同舟,危险时你总是留在最后……”当熟悉、优美的旋律响起,一直聚精会神盯着屏幕的余俊武激动不已。这是由悉尼华星艺术团青年演员喻静演唱的歌曲,在第二乐章“相约时刻”精彩亮相。

作为悉尼华星艺术团团长的余俊武,既是积极参与其中的幕后工作者,又是这场云端音乐会的忠实观众。“600多位中外艺术家接续表演,这是一次难得的文化艺术盛宴,我几乎全程在线观看。”余俊武由衷赞叹,“音乐会为全球艺术家提供了一个包容、开放的大舞台,真正做到了汇集音乐力量,让爱点亮世界。”

中国、澳大利亚、新西兰32名歌手联袂演唱的原创作品《2020 We Are One》,新西兰8名专业歌手联唱的经典歌曲《You Raise Me Up》,8个国家和地区的28名年轻音乐家表演的《动物狂欢节》……风格各异的演出节目,呈现出多元文化交融的盛况。

24小时演出不间断的音乐会,分为爱乐之声、相约时刻、大爱苍生、众志成城、和衷共济、砥砺前行、祝福世界、心手相牵、春暖花开、五洲同心、爱在初夏、世界一家12个主题乐章。参与音乐会的嘉宾既有海内外知名音乐家、侨界艺术家、中国影视领域名人,也有海内外著名交响乐团和音乐学院的艺术家,可谓众星璀璨,闪耀云端。

“我们注重打造中西合璧的艺术氛围,体现多元、包容与合作精神。”中国华侨国际文化交流促进会海外理事、美中文化艺术联合会主席沈宓告诉记者。在她主要参与负责的第十一乐章“爱在初夏”中,唢呐与爵士乐团碰撞出奇妙的火花,古筝和吉他合奏出动人的旋律,钢琴演奏的中国民乐《彩云追月》展现别样魅力……处处体现着不同文化的和谐交融。

“大家团结成一个整体”

“这次音乐会无论是节目的数量、演员的数量和播出的时长,都堪称‘之最’。此前没有类似的筹备经验可供借鉴。”中国侨联文化交流部部长刘奇接受本报记者采访时介绍,4月26日起,指导方、主办方开始音乐会的筹备工作,多方就活动的背景、目的、主题、内容、形式、时间、组织框架、节目拟定、艺术家的选择等内容达成共识,拟定方案。“这是‘超长超大’的音乐会,大家有分工、有合作,有重点、有配合,有国内、有海外,音乐会让大家自发地团结成一个整体。”刘奇说。

回忆起音乐会筹备阶段的点点滴滴,沈宓感慨万千。5月初,她联系北美各大侨团侨社及中外艺术家,发出节目参演邀请。随后,她马不停蹄地投入多语种编译工作中。“第十一乐章的所有节目都保证配有中英文字幕。”沈宓说,“翻译工作并不容易,既要求准确性,又要体现文学及艺术色彩,再加上节目数量多、语种多,工作量非常大。我们临时组建了一个团队,汇集了声乐、艺术设计等领域的华侨华人和留学生,大家分工合作,抓紧工作之余的时间,经常忙到凌晨三四点钟。”

新西兰华星艺术团共参演了5个节目,其中8人联唱的歌曲《You Raise Me Up》是团长李芬最心心念念的一个节目。“音乐会举办前一个月左右,我们开始筹备这首歌曲,当时新西兰已经‘封城’,我们只能在家借助手机录制,通过电话视频交流,但所有人都非常积极地配合参与。”李芬告诉本报记者,“我们希望把这首歌献给全球战疫前线的医护人员,是他们承担着风险,保护我们的健康安全!”

“悉尼华星艺术团带来的两首原创歌曲《问候》《为你点赞,我的朋友》,都诞生于抗击疫情期间,从歌曲创作到拍摄制作,前后仅用了约两周的时间。我们用歌声向战疫一线的人们致敬!”余俊武说。

“向世界传播中国好声音”

“有付出才有收获,之前紧张忙碌的许多个不眠之夜是很值得的。”看到演出精彩落幕,沈宓十分欣慰。在沈宓看来,音乐是人类沟通中最美好的语言。这次音乐会是海内外艺术家共同谱写的一部大爱之作,能够帮助人们从疫情阴霾中走出来,摆脱不安、焦虑的情绪。“一位60多岁的老华侨告诉我,在听到熟悉的《摇篮曲》演奏时,他情不自禁地流下眼泪。带给人们感动、温暖和力量——这就是音乐的魅力。”

演出结束后,余俊武收到不少侨胞朋友发来的积极评价和反馈,他备受鼓舞。“24个小时不间断播出,内容丰富、惊喜不断,侨胞们能够随时观看,一饱眼福、耳福。对他们来说,音乐会像一条巨大的文化纽带,让他们跟随音乐畅游五大洲。”余俊武说。

《2020 We Are One》作曲人、澳大利亚音乐人林炳睿感慨:“没想到居家抗疫期间能欣赏到一台如此高质量的音乐会,从古典音乐到民乐、流行音乐,带来听觉和视觉的双重享受。虽然没有华丽的舞台灯光,但能感受到艺术热情,看起来更接地气。”

音乐会前,新西兰华星艺术团在当地作了一些宣传推广,当地华侨华人的反响也十分热烈。“我们在许多侨胞微信群里发布节目推送,群友们纷纷表示非常期待。有的侨胞错过了音乐会的时间,就来问什么时候会再举行吗?哪里可以看重播?”李芬说,“音乐会不仅给了观众美的享受,更在疫情期间给予海外华侨华人温暖和鼓舞,通过音乐艺术把全球华侨华人的心凝聚在一起。”

“这场音乐会是中国侨联用文化凝聚侨胞力量,用音乐架起与世界沟通桥梁的一次有益探索。”刘奇说,“音乐会在抗击疫情的关键时刻举办,海外侨胞积极参与,是凝聚侨胞力量、共同抗击疫情的一次大集结、再动员。这次音乐会,让海内外侨胞用音乐语言向世界传递了爱,传播了中国的好声音!”