暑假快到了！这些知识给孩子 关键时刻能救命

一周前，重庆市教育委员会发布暑假信息：义务教育阶段（初三年级除外）7月11日起，高中一、二年级7月19日起，初三、高三年级学生在中考、高考结束后，开始放暑假。幼儿园参照义务教育学校放假时间执行；中职学校参照高中阶段学校放假时间执行。

让家长担心的，除了孩子的作业，还有假期的安全问题。少了束缚的孩子们，一个个放飞自我，不知不觉陷入危险境地。以下几种可能，大家都要重视，宝宝们的安全，需要教育部门、家庭等社会各个方面的共同教育和监护防控。

1.江河池塘

6月22日，教育部官网发布《国务院教育督导委员会办公室2020年第3号预警》：落细落实落地，严防溺水事故发生。除了不私自下水玩耍外，中国消防还发布儿童溺水正确救援方法，请你记牢，并教给孩子们。

错误救援》》

手拉手救人 ×

这种救援方式非常危险，因为一旦有人脚下打滑、突然松手或失去平衡，就会导致数人一起落水，造成群死群伤。同时，落水者力大，施救人员稍有不留神就会被拉下水，造成连环溺水的悲剧。

直接下水施救 ×

未成年人没有足够的能力下水施救。况且水库、河流等野外水域复杂，直接下水施救难度系数大，极易发生危险而导致一起溺水。

倒背控水 ×

控水法难以排出肺内的水，盲目控水反而会导致胃内容物排出，增加误吸入肺部的风险，有害而无益。

正确方法》》

大声呼救 √

碰到有人溺水，不要慌乱，第一时间要大声呼叫，找大人帮忙，同时拨打110、119和120报警。如果有多个同伴在一起，要派出一人去寻求大人帮助。

寻找漂浮物或竹竿 √

寻找身边的漂浮物抛向溺水者，如救生圈、木板等；也可寻找竹竿、树枝等递给落水者。如果没有漂浮物，可以在书包里装满矿泉水空瓶抛给溺水者，也可以把衣服打成绳结抛给落水者。救人时要趴在地上降低重心，以免被拉入水中。

心肺复苏胸外按压 √

一旦溺水者被救上来，第一件事是打开气道，清理口腔异物，然后进行人工呼吸。做标准的心肺复苏胸外按压，按照30比2的方式，一般按压30次吹两口气，然后继续按压。一旦发现溺水者心脏恢复跳动，可以自主呼吸，就可以停止。

特别提示

未成年人不具备直接救人的能力

严禁下水或手拉手救援

即使采取救援也一定要以保障自身安全为前提

切勿盲目救援

游泳，一定要学会

这不仅是体育运动

更是安全自救技能

2.景观喷泉

流光溢彩、清凉解暑，城市步行街随处可见的景观喷泉，颇招孩子喜爱。三五成群、玩水嬉戏的另一面，却有漏电的安全隐患。

安全警示》》

1.裸露在外的电线一旦磨损老化，极易漏电；

2.突然开启的喷泉力度很大，水柱极易造成冲击伤害；

3.喷泉或水池的积水易滋生蚊虫；

4.光滑的大理石、玻璃砖可能导致孩子滑倒摔伤。

3.自动旋转门

孩子天生喜欢活动的玩具，旋转木马、旋转飞机玩不够，进了商场发现自动旋转门，犹如发现了“新大陆”。

安全警示》》

1.如果孩子太小，过商场旋转门时，建议家长抱着通行；

2.家长要时刻叮嘱孩子，不要在旋转门里逗留玩耍；

3.宁停三分，不抢一秒，这话放在旋转门也合适；

4.固定门体上有红色按钮，出现意外情况请第一时间求救报警。

4.手扶电梯

小孩子脑洞大开，胆子更大，商场里的手扶电梯，在他们眼里，就是低配版的过山车。尤其是扶手，爬上去，梭下来，重心不稳，就会摔下来。 安全警示》》

1.乘坐自动手扶扶梯时，家长要把孩子护在自己前面，站在黄色安全警示线内；

2.电梯扶手槽、前沿板与踏板的缝隙处、梯阶与围裙板的缝隙、扶梯与建筑物的夹角都是危险区域，请让孩子远离；

3.让孩子安静坐电梯，禁止追逐、嬉戏、打闹、攀爬；

4.确保孩子的衣物不会被卷入扶梯，尤其鞋带是否系好。

5.升降电梯

孩子们玩闹起来，很难分清场合。电梯门自动开关、电梯内升降带来的体验，容易给孩子一种错误的印象：此处好玩。

安全警示》》

1.等候电梯时千万不要扒门，也不要靠在门上，防止跌进电梯；

2.电梯不是蹦床，打打闹闹、又蹦又跳容易触发电梯“死机”；

3.电梯开门时不要依靠门边，更不要伸手去“冒险”。

6.停车场

停车场看起来地方很大，但车辆来往频繁，存在视线盲区，并不适合让孩子“满场跑”。 安全警示》》

1.家长带着孩子去停车场时，请或抱或牵，别让孩子脱离自己视线；

2.不要让孩子蹲在地上玩耍，驾驶员视线盲区大；

3.提醒孩子不要在车道周围奔跑、打闹。

7.密闭车内

一些家长驾车带着孩子出去办事，习惯把孩子留在车内，甚至反锁好车门以防走失，这是万万不可取的！夏天气温高，留在车内的孩子极易发生脱水、中暑、休克。

安全警示》》

1.家长千万不要把孩子单独留在密闭的车内，不论开没开空调；

2.外出一定要让孩子携带电话手表或手机，讲清楚应急电话，方便紧急呼救。（据央视、重庆广电、成都商报等）