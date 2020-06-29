长江禁渔，为何还有禁而不止的现象

去年初，农业农村部、财政部、人力资源和社会保障部联合印发了《长江流域重点水域禁捕和建立补偿制度实施方案》。《方案》明确要求，“2019年底以前，完成水生生物保护区渔民退捕，率先实行全面禁捕”“2020年底以前，完成长江干流和重要支流除保护区以外水域的渔民退捕，暂定实行10年禁捕”。

时至今日，十年长江“禁渔令”实施已有半年。近日，多位读者向本报反映，长江流域非法捕捞情况依然存在。“禁渔令”执行情况如何？护渔执法还存在哪些短板？形成全时空监管格局还需要做哪些工作？近日，记者在安徽、湖北、江苏等地进行了调查。

禁令之下，依然有人铤而走险，非法捕捞野生江鲜

“我自小在江边长大，长江沿岸还有一部分人在进行非法捕捞。”6月20日上午，记者走访安徽某市一家大型农贸市场时，一名鱼贩告诉记者，偷捕活动常常在夜间进行，私下售卖，隐蔽性强，不易被渔政部门发现。

当记者询问哪儿可以买到刀鱼时，另外一名鱼贩给了记者一个外地商贩的电话。随即，记者拨通电话，与对方取得了联系。在电话中，这个外地商贩告诉记者，长江目前已禁渔，偷捕刀鱼违法，并且不让记者提“江鲜”二字，显得很谨慎。

经过一番“讨价还价”，商贩通过微信告知记者，可以安排江边渔民捕捞。如果想要购买，第二天早上9点，就可从某沿江城市运来。但是现在只有小刀鱼，1.5两以下，每斤为几百元。据介绍，在清明节前后，刀鱼价格更高，3.5两左右的，能卖到几千元钱一斤。

记者调查发现，禁令之下，虽然各地加大了打击力度，但非法捕捞野生江鱼的现象依然时有发生。

江苏省农业农村厅相关负责人介绍，截至5月底，今年全省共查获违法违规案件125起、175人，清理取缔各类违禁渔具1600多件。

5月23日早晨，记者随民警在江苏镇江市丹徒区江心洲江边巡查时，遇到村民小组长陈老伯。在陈老伯的带领下，在一个不起眼的小水湾处，民警起获了一张地笼网。地笼网以铁丝或竹片为骨架，用窗纱做成细长纱筒，鱼虾一旦游进地笼，不论大小都很难逃出。

5月12日晚，湖北武汉市农业综合执法督察总队联合武汉市公安局水上分局，在长江武汉段水域查获一起自捕自销江鱼违法案件。现场查获涉案嫌疑人员两名，快艇一艘，高压电瓶及电捕设备一套，渔获物7.85千克。据介绍，嫌疑人经营一家江鱼酒店，渔获物中部分用作酒店自销，部分卖到了集贸市场。

“根据执法查处的情况分析，全市餐饮酒店仍存在少数自捕自销野生江鱼牟利的情况。”湖北武汉市农业综合执法督察总队总队长王文高介绍，禁渔令的颁布对于长江渔业资源的保护起到了重要作用，但由于少数人的消费习惯，非法捕捞野生江鱼有利可图，一些人受利益驱使铤而走险。

出现商船船员利用小艇捕捞、生产性垂钓等新情况

“5月1日傍晚，我和朋友看到江上有人划船，定睛一看，竟在非法电鱼！”5月9日下午，在长江航运公安局芜湖分局和县派出所，举报人邢先生回忆道：“我们劝说两名电鱼人立即停止非法捕捞，他们不但不当回事儿，还冲上前来谩骂我们。”

“禁渔期非法捕捞水产品，绝不姑息！目前，已经抓捕了两名犯罪嫌疑人，并缴获了电鱼船和电鱼设备等工具。”安徽马鞍山市农业综合行政执法支队副支队长夏德军说，马鞍山市自2019年7月1日起对长江干流和5条重要通江支流与石臼湖实施长达11年半的全面禁捕。“不管捕获物数量多少，但凡在禁渔期内非法捕捞水产品，我们都要坚决查处。”

“这些偷捕行为主要集中在晚上，甚至是凌晨，给巡查、执法带来了很大困难。”夏德军表示，夜间非法捕鱼，一旦被渔政执法人员发现，不法分子会想尽办法逃逸。执法艇相对于偷捕者的小艇来说，吨位较大，一旦强行靠近，容易造成翻船事故，渔政执法人员和偷捕者的人身安全都难以得到保障。

值得注意的是，在日常监管过程中，尤其是今年以来，还发现非法捕捞出现了一些新情况新手段。夏德军说，一些商船、运输船停靠在指定水域后，船员会在空闲时间，利用船上携带的小艇，从事非法捕捞。安徽芜湖市农业农村局总农艺师廖晓红说，还有一些沿岸居民把自家的农用船当做渔船，甚至用塑料盆加马达的方式进行非法捕捞。

记者从安徽安庆市有关部门了解到，安庆市长江流域重点水域全面禁捕后，渔业资源恢复明显。但随之而来的是，娱乐性垂钓迅速演变为群体生产性垂钓，对天然渔业资源造成较大影响。令人担忧的是，目前针对使用多线多钩、长线多钩、单线多钩、爆炸多钩等生产性垂钓行为并没有相关处罚条款。

此外，非法捕捞的群体构成日趋复杂。中国海监江苏省总队渔政执法处处长陈建荣说，从查处的涉渔案件看，专业渔民违法捕捞案件占比少了，反而一些原先并非渔民的人在利益驱动下开始偷捕，且组织严密、分工明确、手段隐蔽。一些社会闲散人员也常常使用简易捕鱼装置冒险偷捕，随机性、机动性、分散性较大。

水域点多面广，执法面临新挑战，人手少、装备不足等问题凸显

让长江休养生息，十年“禁渔令”实施，这对渔政执法部门提出了更高要求，由此暴露出的一些工作短板值得重视。记者采访了多地渔政执法部门，执法力量薄弱、装备不足是普遍问题。

“芜湖市渔业渔政管理中心，既要负责渔政管理，也要负责渔业生产，一共只有10个在编人员，真正在渔政管理上的连一半都没有。”廖晓红举例说，长江在无为市境内共有50多公里，但是无为市负责渔政管理的只有四五个人。以前是阶段性禁捕，现在对重点水域设定长达十年的禁捕期，需要常态化监管，人手捉襟见肘。

渔政部门力量相对薄弱，在其他沿江地市也有类似情况。夏德军介绍，马鞍山市渔政执法岗位，一共有10个编制，但目前只有2人，下面的区县编制更少，负责的水域点多面广，包括长江干流和通江支流等禁捕工作，力量更显不足。

缺少执法装备也是个问题。廖晓红介绍，不少县区没有专属执法艇。很多时候，他们在进行渔政执法行动时，要联合长江航运公安局等部门，借用他们的装备。另外，现在偷捕渔船大多体积较小、吃水浅，传统执法艇吨位大、吃水深，不易靠近渔船。所以配备体积较小、方便操作的快艇对于强化渔政执法工作来说非常必要。

王文高说，非法捕捞案发地大多在偏远乡村、通江支流、交界水域。这些地区往往江面水流复杂，又处于执法管属交界地带。如果执法人员不足、装备不够，很难有效监管。

针对渔业行政执法存在的困难，一些地方积极动员群众护渔。江苏扬州市江豚保护协会志愿者陈宜林从事长江保护已经10年。陈宜林说：“我们有两条船，会不定期沿江巡护。发现有偷捕的人，会立即通知渔政部门查处。”

对此，湖北省农业农村厅有关负责人也建议全面推行群管群护机制。湖北省长江流域沿江、沿湖有禁捕执法监管任务的县（市、区），需要合理配置执法力量，提升行政执法的专业性。同时，结合禁捕执法实际，加强渔政执法码头、重点水域远程监控、执法无人机、渔政船艇等装备和能力建设，形成与保护管理任务相适应的监管能力。

加强部门合作、地域联动，形成禁渔合力，实现常态化监管

长江禁渔，不能单单依靠渔政部门。湖北省农业农村厅有关负责人表示，目前长江禁渔存在很多共性的难题。比如，渔民上岸后的安置问题，一些渔民面临生活困难；偷偷捕鱼的利益诱惑大，执法力量不足；从捕、运、销到餐桌，非法捕捞已形成地下产业链。因此，禁渔是一项系统工程，需多措并举，加强部门合作、地域联动，形成禁渔合力。

一名来自湖北汉川市城隍镇的渔民李师傅告诉记者，他家几代人都在长江和汉江上以捕鱼为生。去年12月，按照禁渔令的规定，渔政部门收了他的船和捕捞证，虽然补偿了8万元，但是对于他们一家未来的生活出路来说，是远远不够的。

“我父亲60多岁了，不可能再出去打工。我是小学学历，也只能在附近打打零工补贴家用，收入不稳定，一个月能赚个两三千就不错了。”李师傅说，他们村像他这样的渔民还有几十户，大部分都是五六十岁的人，上岸之后自谋生路非常困难。这些人除了捕鱼没有别的手艺，难免有人会偷偷干起“老营生”。

长江禁渔，不仅要加强监管、严格执法，更要做好上岸后的渔民安置工作。位于安庆市大观区的安庆渔港，曾经是安庆市境内渔船停靠数量最多的地方。如今，映入眼帘的只有一艘艘行驶在“黄金水道”中的货运商船，数条渔船聚在江面一起打鱼的场景一去不复返。

安庆市大观区渔政站站长何广胜说，根据国家政策对退捕渔民进行补偿，破解渔船有接近7万元的补贴，退渔转产补贴3.4万元，网具回收补贴2万元。同时，还有8万元补贴是以“生活困难补助”的形式分10年发放，每年8000元。当然，现有政策确应不断完善，因为渔民就业、生活状况是动态变化的。今后可以探索建立联系人帮扶制度，及时掌握困难家庭情况，精准帮扶。

随着长江大保护工作的不断深入，渔业管理和渔政执法内容多、任务重、要求高，对完善相关渔业法律法规，提高渔政执法人员能力提出了更高要求。陈建荣建议，推动“由捕转护”的执法监管模式，吸纳长江退渔上岸渔民转产就业，加入长江护渔队伍。同时，加强与公安、海事、市场监管等部门联合联动，对违法捕捞发现一起查处一起，严厉打击长江非法捕捞行为，努力构建长江禁捕管理长效机制。

有禁令，就要抓落实（编后）

习近平总书记强调：“当前和今后相当长一个时期， 要把修复长江生态环境摆在压倒性位置，共抓大保护，不搞大开发。”长江是中华民族的母亲河，也是维护我国生态安全的重要屏障。长期以来，受水域污染、过度捕捞等影响，长江水生生物的生存环境日趋恶化，生物多样性指数持续下降，渔业资源严重衰退。资源越捕越少，生态越捕越糟，渔民越捕越穷。十年禁渔，留出更多空间和时间，让长江休养生息，为子孙谋利造福，势在必行。

然而，记者调查发现，禁令之下，偷捕未止，仍然有人非法捕捞、私下兜售野生“江鲜”。这反映了一些地方在贯彻禁令的过程中存在责任落实不到位、工作推进不扎实的情况。长江禁渔是一项系统工程，从捕捞、运输、销售、餐饮的全链条监管，到实现渔民退捕上岸、转岗就业，每个环节都要跟得上、做到位。如何健全执法合作机制，提升执法能力？如何强化省际协作，实现全时空监管？如何强化全民生态意识，发挥沿江群众护渔作用？如何切实解决上岸渔民的生产生活困难？这些都要下一番绣花功夫，必须考虑得周全一点，把针脚缝密一点、压实一些。

为全局计，为子孙谋，一定要把“禁渔令”落到实处。沿江每一个地区，每一个相关职能部门，都要充分认识到长江禁捕退捕工作的重要性和复杂性，扎实工作，为落实长江大保护、推动长江经济带绿色发展作出应有贡献。

《 人民日报 》（ 2020年06月29日 07 版）