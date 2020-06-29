城市绿地里的红叶李果实等采不得也吃不得

最近，城市里不少道路上，红叶李的果实挂上了枝头，红叶李果实可以食用吗？此外，城市绿地里还长出了折耳根、清明菜以及其他植物的叶、花和果等，这些可否采摘食用？

近日，市城市管理局邀请了三位园林专家，从生物多样性、植物生态和植物保护等方面为市民进行解答。

重庆晚报——上游新闻记者 朱婷 市城市管理局供图

野生植被作用巨大

正高级园林工程师权俊萍表示，据不完全统计，重庆市分布有野生植物约250余科1500余属6000余种。城市园林绿化工作中，乡土植物因其在塑造生物多样性格局、构建稳定绿地系统、维护生态系统稳定性、显著提高绿化效益以及体现城市地域特色、表达城市文脉等方面的作用，在城市绿化中，被优先选用。乡土植物有些是自然繁衍形成，有些是人工绿化为之，大多均在建成后处于开放型自然生长状态，这些植物中不乏很多具有药、食、赏同源性，成为了部分市民滥采滥挖的目标。一旦形成某种不被约束的习惯性行为，将对城市乡土植物的生存、生态系统稳定、物种多样性保护等带来一系列严重影响。

据介绍，《重庆市园林绿化条例》第四十六条规定，“禁止在城市园林绿地内偷盗、践踏、损毁园林植物”，否则按照条例第四十九、五十条规定，“交由城市园林绿化主管部门负责查处。”行为严重的追究法律责任。

市风景园林科学研究院园林生态研究所所长冯义龙表示，城市绿地中的野生植物有特殊的生态功能，与栽培之物相比，野生植物因完全适应土壤环境，其成长更好。在城市特殊区域，如消落带或坡坎崖等区域，利用野生植物进行生态修复时都极为适用。许多野生植物尤其野生草本，如狗牙根、双穗雀稗、白香草木樨、葛藤等，根系极为发达、生长迅速、繁殖能力强，对于各种恶劣环境的适应能力很强，可有效起到固土和保水的作用，甚至可以用于修复重金属污染土壤，是用于特殊区域修复的理想植物资源。同时，野生植物维护成本低，管护方法简单，对于特殊区域的环境起到长期改善的作用。

采挖野生植被不可取

那么，城市绿地中野生植物可以过度采挖吗？市风景园林科学研究院植物保护所园林工程师陈霜表示，野生植物是重要的自然资源，是自然生态系统中不可替代的重要组成部分。城市中有许多野生植物具有食用、药用等价值，如鼠曲草（清明菜）、蕨（蕨菜）、蕺菜（折耳根）、蒲公英、瓶尔小草、紫云英等，正是因为这些植物具有的经济价值，它们常会遭到一些市民的过度采挖。需要明确指出的是，这种过度采挖野生植物的行为是十分不可取的。

过度采挖城市绿地中的野生植物会造成哪些危害？陈霜说，野生植物是城市生物多样性的重要组成部分，对维持城市生态系统的稳定具有重要意义。市民过度采挖野生植物，减少了采挖植物种类的数量，同时也减少了其伴生种的数量（有些可能是珍稀植物）；对土壤瘠薄的地方过度采挖，对土壤结构造成了扰动，还减小了植物根系对土壤的固定作用，容易造成水土流失，对自然环境造成一定的影响；此外，对野生植物过度采挖，也会影响城市的景观效果。值得一提的是，市民对野生植物的辨识能力层次不齐，可能存在误挖的现象，误挖后食用可能会影响身体健康。

城市绿地果实不应采摘

城市绿地中的观赏植物，市民可以采食吗？陈霜介绍，城市的公园绿地、道路绿地或居住区绿地等常见栽植有枇杷、桂花、桃、紫叶李、木瓜海棠等观赏植物，这些植物的部分植株果期会结果实，观叶或观花的同时，兼具观果价值，提升了城市的园林美感，使市民在城市生活中可以欣赏到植物的叶、花、果，在忙碌的生活节奏中，感受四季的变化与生命自然的气息。但这个“果实”，是大家共有的“果实”，是城市园林工作者提供给市民共同观赏的，市民不应该私自采摘，你采摘了，大家就观赏不到了。

同时，有些市民采摘果食的时候，会直接采拉枝条，这样会给植株造成一定的损伤，高温、淋雨情况下，容易引发病虫害，并在一定程度上影响植物的观赏效果。因此，城市园林观赏植物结的果实不宜食用。此外，城市园林植物是以观赏为主要目的，养护与管理均不同于食用果树，园林植物的肥料施用多为无机肥，并且园林植物管护人员会根据植物的生长情况，定期喷洒农药，防治病虫害，以体现城市园林良好的景观效果。因此，园林植物的果实中会有农药残留，不宜食用，采食后会对居民的身体健康造成影响。（朱婷）

夏至养生重在养阳 记住这几招最关键

夏至，是二十四节气的第十个节气，一般在公历6月21至22日交节。夏至这天，太阳直射北回归线，此时北半球各地的白昼时间达到全年最长。一年中最热的时间就要到了。在这样炎热的节气下，如何做好养生，顺利度过夏暑时期呢？

湖南中医药大学第一附属医院皮肤科副主任医师刘朝圣介绍，夏季是一年中阳气最盛的季节,夏至也是“阴阳争，死生分”的时节，也就是说，尽管天气炎热，可阴气已经开始生长。因此在自然界阳气旺盛的时候要顺时而为, 夏至养生宜适时养阳。

起居助阳：起居调养，以顺应自然界阳盛阴衰的变化，宜晚睡早起，从这时开始，一定要睡午觉，并利用午休来弥补夜晚睡眠的不足。

夏至阴生，在中医理论中，午觉是以阳养阴，子觉是以阴养阳。所以只要能合上眼睛一会，就能达到很好的养阴效果。夏日炎热，腠理开泄，容易外感风寒湿邪，睡眠时不宜风扇直吹，有空调的房间，室内外温差不宜过大，更不宜夜晚露宿。

饮食助阳：夏至饮食要温热清淡，切忌肆意食冷。夏至时节，最好的养生方法是适当收敛浮阳，让内阳不要太虚。且夏季为心火当令之时，天气炎热，出汗较多，中医认为此时宜多食酸味以固表。

这个时节人的消化功能相对较弱，饮食宜清淡不宜肥甘厚味，多食苦味（苦瓜、莲子心等）可祛暑清热，食咸味可以补心，可多食绿叶菜及瓜类含水量多的蔬菜水果。

饮食不要肆意贪凉，如雪糕、冰饮等，过食生冷伤及脾胃阳气，就会出现腹泻、腹痛、食欲减退等症状。

如果春夏两季，人体与自然界阳气都旺盛的时候,人体阳气还受到损伤的话,到了秋冬季节，阴寒之气旺盛的时候,人体阳气就更难以抵抗外邪。对于阳虚体质的人在夏天适当地吃些温阳食物，例如牛肉、羊肉、干姜等，助长体内阳气能更有效地改善冬季阳虚的症状。

艾灸助阳：常说冬病夏治，冬病是指在冬季好发的慢性支气管炎、哮喘、消化性溃疡、慢性胃肠炎、冻疮等疾病。之所以好发在冬季,主要是由于人体阳气不足, 抵抗力下降,而造成疾病反复发作。