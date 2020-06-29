北京核酸检测“应检尽检”人群基本动态清零

根据通报，6月27日0-24时，北京新增报告本地确诊病例14例、疑似病例1例、无症状感染者3例。6月11日以来，累计报告本地确诊病例311例，在院311例。在北京市召开的疫情防控第135场新闻发布会上，北京市政府新闻发言人徐和建介绍，核酸检测是落实“四早”要求的有效手段，要进一步提高核酸检测能力，对重点区域和重点人群开展核酸检测。据了解，截至6月28日12时，全市累计已完成核酸检测768.7万人，基本实现“应检尽检”人员动态清零。同时，自6月25日起，全市公立医疗机构核酸检测价格由每次180元下调至120元。

即日起进行扫尾检测

北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组检疫检测工作组副组长、北京市委组织部副部长张强介绍，截至6月28日12时，全市累计完成采样829.9万人，已完成检测768.7万人，基本完成“应检尽检”人员动态清零。

张强介绍，6月28日起，全市进行扫尾检测，确保“应检尽检”动态清零；对正在集中观察的新发地市场牛羊肉大厅相关人员，观察期满后进行二次核酸检测和抗体检测；对新增中高风险地区人员实现动态随检。

据介绍，根据轻重缓急，北京市分四个批次对“应检尽检”人员进行了核酸检测。第一批，完成对丰台区新发地和海淀区玉泉东等出现疫情的市场工作人员、周边小区居民、大数据排查新发地市场人员及社区“敲门行动”中主动报告有接触史人员采样检测。第二批，完成大数据排查新发地市场相关人员采样检测。第三批，完成对本市中高风险街道乡镇常住人口；医疗卫生机构从业人员；交通运输、银行、商超市场、社区便利店、餐饮企业、快递外卖、美容美发等公共领域服务人员；已返校学生及教职员工；参与社区防控一线工作人员采样检测。第四批，完成对重点区域人员采样检测。

为迅速阻断疫情传播，在最短时间内完成对重点地区、重点区域和重点人群的核酸检测筛查，北京市一方面挖掘存量，持续提升本市二三级医疗机构的检测能力；另一方面扩大增量，引进外省市和新批准本地检测机构45家，全市检测机构从75家增至144家。国家卫健委委属委管医院、驻京部队医院积极参与到检疫检测工作中，特别是12个兄弟省市派出的20支核酸检测医疗队共413人全力驰援北京，目前已基本完成10.7万名在京高校师生的采样检测工作。全市日检测量由6月11日的4万份，提升至45.8万份，单日最高检测量为108.4万人。

北京市日均设置检测场所443个，采样点位2224个，动员采样人员7589人，单日最高采样量为121.2万人。通过匹配检测力量，优先保障丰台、大兴等任务较重的区，以及中高风险街道（乡镇）社区，迅速组织开展检测采样工作。

此外，针对有检测需求的市民，张强提到，可按照就近原则选择检测机构、提前预约登记进行核酸检测。“全市正在逐步推出便民检测举措，比如，布置街头小型方舱或移动采样车，把检测设备建在市民家门口、单位门口，满足常态化、多样化检测需求。”

核酸检测价格下调

“为进一步降低核算检测成本和群众费用负担，结合检测试剂价格变化情况，从6月25日起全市公立医疗机构核酸检测价格由每次180元降低至120元，该价格为最高政府指导价，医疗机构不得上浮，但可根据自身情况下浮调整，下浮幅度不限。”北京市医疗保障局副局长、新闻发言人杜鑫会上表示。

据介绍，非公立医保定点医疗机构在为参保人员提供核酸检测服务时也按照上述政策执行。非公立非医保定点医疗机构（如第三方检测机构、非医保定点私立医院等）按照国家及本市相关规定，实行市场调节价管理，检测价格由机构自主制定。

从疫情开始，市医保局已按照国家要求，将疑似和确诊的新冠肺炎患者检测及治疗相关药品、医疗服务项目等临时纳入医保报销范围，报销后个人负担部分由财政资金兜底保障，确保患者不因费用问题影响救治。

随着疫情防控形势发展变化，5月19日起，市医保局商市财政局等有关部门进一步将国家和北京市规定的“应检尽检”人群纳入保障范围，参保人员在医保定点医疗机构进行核酸检测的，按规定予以报销，个人负担部分由市区两级财政负担。

对于本市规定的“应检尽检”人群，由政府委托第三方检测机构承担检测任务的，由政府资金按照约定标准予以保障。

此外，对于“愿检尽检”人群，在公立医疗机构进行核酸检测的，按照政府指导价标准个人自付检测费用；在第三方检测机构进行核酸检测的，按照第三方机构自主定价标准个人自付检测费用。

加强集中医学观察点管理

根据会上通报，从近期确诊病例的情况看，丰台区病例主要发现在集中隔离点。特别是6月26日、27日丰台区新增的25例确诊病例均来源于集中隔离点，其中美高美酒店集中隔离点确诊23例。

通过对美高美酒店病例的溯源分析，病例来源全部为新发地牛羊肉综合大楼地下一层的从业人员。截至目前，在筛查病例中，牛羊肉综合大楼地下一层从业人员确诊102例，占丰台区确诊病例的48.11%。

北京市丰台区委副书记、区政府代区长初军威介绍，针对上述情况，丰台区正在组织对集中隔离点人员进行全覆盖核酸和血清抗体检测。

“要逐步加强集中医学观察点的管理，严防交叉感染，加强重点人员排查工作，做好健康监测，实现健康闭环管理。同时，严格执行社区防控各项措施，实行封闭式管理，居家观察人员足不出户。”徐和建表示。

张强也提醒称，核酸检测工作还在陆续进行，核酸检测结果呈阴性，并不意味着取得了“通行证”，不能掉以轻心。前述牛羊肉综合大楼相关集中隔离人员在原来14天的基础上再延长集中医学观察14天。

北京市疾控中心副主任庞星火提示市民，首都疫情防控仍处于关键阶段，各行各业、街道社区单位都要高标准落实防控措施。科学规范配戴口罩，勤洗手，常通风，不扎堆，不聚会，保持安全的社交距离。如果自己和家人出现发热、咳嗽等症状，一定要全程做好个人防护，及时就近到发热门诊就诊，不要到不具备接诊条件的地方就诊治疗，不要自行服药，以免耽误病情或造成疾病传播。（记者陶凤 吕银玲）