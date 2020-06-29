端午小长假北京物价平稳 线上消费热

受疫情影响，北京迎来了一个特殊的端午小长假。期间，线上消费再次成为主流。一方面，超市中蔬菜、鱼肉蛋奶等生活必需品供应量稳定，价格未出现大幅抬升，线上订单增长；另一方面，商场线下活动减少，客流也大幅减少；餐饮领域则在全员核酸检测完毕后，出现一定的堂食客流回升，外卖订单也有上涨。

电商：易存储食材受青睐

在今年的端午假期，电商呈现出的消费习惯与往年有点不同。不仅粽子是头等大戏，京城的消费者对易存储食材以及果蔬、肉蛋奶的需求也出现了激增。

京东大数据显示，粽子成交金额同比增长超过60%。除此之外，彩食鲜西红柿、三元纯牛奶、正大谷优鲜鸡蛋成为北京市民的心头好，王老吉凉茶和金鸽多味葵花籽的销售增幅最大。

此外，北京市民对易存储食材的消费需求明显增加，其中水果蔬菜和粮油副食同比去年端午节前夕分别增长了151%和100%。在京东，当季的农产品受到全国消费者的青睐，桃李杏成交额同比增长超过150%，猪牛羊肉成交额同比增长超过100%。

值得注意的是，越来越多的北京人不愿意在等快递上花费更多的时间。于是，“线上购物1小时达”采购商品的习惯逐渐成型。端午期间，京东到家平台在北京地区的销售额同比增长接近一倍。与之相应的，京东到家平台上的沃尔玛、永辉超市、华润万家、永旺、7Fresh、绿地优选G-Super等零售商在北京地区的销售额均有大幅增长。

“端午假期，除了提前准备了粽子，主要还是购买了一些猪肉、牛肉、蔬菜等食材。”消费者刘女士表示。刘女士还解释称，端午期间并没有采购日化、美妆等用品，“6·18刚结束没多久，很多快递还在路上等着签收，日常所需且可以囤货的商品已提前采购，并没有等着端午再下单”。

超市：线上订单最高翻倍

北京商报记者从多家商超了解到，在端午小长假的三天中，超市销售有不同程度的增长，线上订单量增长最高近100%。

据家乐福相关负责人介绍，三天假期内，家乐福线上订单量增长近100%。同时，家乐福继续发挥供应链优势，在继续保证“三保一稳”十种菜价稳定同时，加大产地直采调配。

另外，在端午节假期期间，华冠超市销售业绩同比增加近20%，日均客流同比增长15%。由于受到疫情的影响，顾客的消费方式也逐步向线上倾斜，线上订单明显增加，且主要为生鲜类商品。

“我们现在供应情况日均大概200-300吨。在新发地休市后，为了维护市场稳定，尤其在端午假期期间，保障消费者能够随时购买充足的生活用品，我们日均采购包括储存量会比平常更多一些。”华冠超市相关负责人告诉北京商报记者。

据超市发方面介绍，端午小长假期间销售同比增长15%。在线上方面，6月25日-27日，超市发线上平台累计销售57.97万元，同比增长76%，订单7486笔，同比增长45%。

北京市多家大型连锁超市通过产地直采的调货机制，紧急增加货量，迅速补位，保障首都蔬菜供应。据了解，北京市蔬菜供应形势继续向好，7家重点批发市场上市量不断增加，连续3日稳定在1.3万吨以上。

商场：客流明显减少

受疫情影响，北京各大商场在端午期间的客流下降明显。北京商报记者走访王府中環、东方新天地、北京apm等商场看到，上述商场门店依旧保持正常营业，但整体客流有明显的下降趋势。

北京商报记者在北京apm中的奈雪の茶看到，该门店内只有不足10个消费者，而在5月中旬期间，该门店点单需要排队约半小时。

虽然门店表现不尽如人意，但街区式商场也在借助户外空间吸引消费者。祥云小镇在端午期间依旧举办露天菜市场和市集。该商场相关负责人表示，户外市集的举办也是为了引导更多的商户出街，消费者可以在开放安全的场域进行购物。

此外，除了线下客流减少外，大部分商场减少了活动的举办，转向发力线上渠道。通过线上直播带货，为商场带来新的业绩增长点。例如，凯德集团华北区的购物中心进行了跨城联合直播，涉及北京、哈尔滨多地商场。

根据凯德集团提供的数据显示，仅在6月24日一天的直播中，凯德北京主会场及哈尔滨分会场累计观看人次近8.8万，总销售额达387.2万元。

餐饮：核酸检测后堂食回暖

经过了严格的门店卫生环境管理以及餐饮行业的全员核酸检测，这个端午期间，北京餐饮业堂食客流出现了一定回升。

宏状元相关负责人在接受北京商报记者采访时表示，因为受到最近一次疫情的影响宏状元门店客流下降明显，但是在端午假期期间，由于门店加强了防疫措施并且完成了员工的核酸检测，堂食客流有一定的回升，此外外卖订单也有一定幅度的上涨。

端午假期期间，北京商报记者前往呷哺呷哺环宇荟店发现，在晚餐用餐高峰时段该餐厅堂食客流量回升明显，可用餐位坐满，并且出现了排队等位的情况。

该餐厅工作人员表示，在端午假期之前门店客流没有这么理想，主要还是端午假期给门店带来明显的客流回升，此外，该餐厅也有外卖业务，端午假期期间订单量有比较明显的上涨。

此外，在小长假期间客流、订单上涨比较明显的还有新式茶饮品牌。据奈雪の茶相关负责人介绍，端午三天小长假，奈雪の茶北京地区的整体业绩较上周同期增长近20%，整体订单数量增长23%。此外，北京地区“奈雪点单”小程序的订单量占比环比提升了65%。

另外，正餐品牌京味斋负责人在接受北京商报记者采访时表示，端午假期期间门店堂食客流相较平时也有一定的回升，但相比此次疫情之前仍有一定差距。另外，由于此次疫情影响，京味斋的外卖订单从6月12日开始就有比较明显的下滑，端午假期有小幅回升。

北京商报记者也联系到美团外卖、饿了么了解相关情况，但截至记者发稿，还未收到明确回复。

物流： 部分区域时效略延迟

经历了端午节假期后，北京的快递寄递情况如何？据中通相关负责人表示，目前北京的快递收发工作正常进行，只是个别区域的时效可能会有些影响。而百世相关负责人回应道，部分网点由于受社区管控政策影响，派送时效略有延迟，但已经在陆续恢复中。

在一家位于朝阳区的菜鸟驿站，一名员工告诉北京商报记者，端午期间包裹量有一定的下降，而寄件服务正常运行。同时，在端午节前无法向北京发货的部分卖家表示，受疫情影响较大的丰台、大兴等城区目前仍无法发货，不过朝阳等区域已经能正常发货。

从全国来看，国家邮政局数据显示，端午节假期期间，邮政快递全行业共揽收快递包裹6.07亿件，同比增长45.38%。投递快递包裹6.51亿件，同比增长47.68%。

与此同时，物流企业在疫情防控上采取了一系列措施。德邦快递相关负责人称，目前德邦已经完成重点区域人员的核酸检测，未出现异常情况。对于受疫情影响无法派送的货物，快递员将逐票联系客户，并于每晚就近集中货物，统一清点避免丢货。而场地受限部门则寻找临时场地露天分拣，保证空气流通。

对于处于疫情管控区域的网点而言，则保持着严格的日常消杀程序。圆通相关负责人表示，由于丰台区大成路附近被列入中风险区，圆通大成路分公司除了进行快件消毒外，还每日为员工发放口罩、测量体温，并进行两次场地消毒工作，来充分保障寄递安全。（记者赵述评 郭诗卉 刘卓澜 赵驰 何倩）