北京768.7万人完成核酸检测

本报北京6月28日电 （记者朱竞若、王昊男）6月27日北京报告确诊病例14例，截至目前，累计报告新发地疫情确诊病例311例。连续两日，北京确诊数有所上扬，病例主要发现在集中隔离点，疫情总体可控，但绝不可掉以轻心。北京提出要毫不松懈地抓实抓细各项防控工作，严防盲区死角，严防死灰复燃，严防扩散蔓延。

隔离措施，及时调整。北京市丰台区委副书记、区政府代区长初军威介绍，在美高美酒店集中隔离点先后确诊的23例，均为新发地牛羊肉综合大楼地下一层的从业人员。经专家评估，牛羊肉综合大楼相关人员为疫情极高风险人群。目前，丰台区正在组织对集中隔离点人员进行全覆盖核酸和血清抗体检测。同时，决定对牛羊肉综合大楼相关集中隔离人员，在原来14天的基础上再延长集中医学观察14天，观察期满后进行二次核酸检测和抗体检测。做好重点人群的防控工作，是重中之重。

应检尽检，基本完成。核酸检测是落实早发现、早报告、早隔离、早治疗的有效手段，北京确诊病例超过一半经检测筛查发现。根据轻重缓急，北京分四批对“应检尽检”人员进行检测，截至6月28日12时，全市已累计完成采样829.9万人，已完成检测768.7万人，基本完成“应检尽检”，应检人员实现动态清零。北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组检疫检测工作组副组长、北京市委组织部副部长张强介绍，对重点地区、重点区域和重点人群进行核酸检测后，检测工作坚持“应检尽检”底线不变，“愿检尽检”同步展开。同时，对新增中高风险地区人员实现动态随检。

检测能力，持续加强。在中关村生命科学园，由集装箱箱体组成的移动方舱实验室已经开始工作，升级后单舱最高日检测能力可达到2万人份；在天坛体育中心，由军事科学院系统工程研究院卫勤保障技术研究所研制的核酸采样工作站，让采样人员摆脱了厚重的防护服；在大兴区体育中心，气膜式核酸检测实验室正在扩建，日均检测数量将提升至10万份。自6月11日以来，北京第一时间组建检疫检测工作组，统筹调动多方力量，提高检测能力。张强介绍，目前，北京全市检测机构已增至144家，12个兄弟省市派出的20支核酸检测医疗队共413人全力驰援北京，日检测量提升至45.8万份，单日最高检测量达到108.4万人。

《 人民日报 》（ 2020年06月29日 04 版）