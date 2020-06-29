优化成本分担机制 提高核酸检测能力

核酸检测是发现疫情线索和遏制疫情蔓延的重要手段，涉及试剂采购、专业机构和人工劳务、被检人员组织协调等成本，需要建立和完善科学合理的成本分担机制。随着有关部门加强核酸检测价格管理和引导，完善检测项目价格政策和医保支付政策，北京市核酸检测成本分担机制可望进一步细化优化，推动核酸检测能力不断提高。

6月28日召开的北京市新冠肺炎疫情防控工作第135场新闻发布会介绍，目前北京全面启动新冠病毒核酸检测工作，截至6月28日12时，全市累计完成核酸采样829.9万人，已完成检测768.7万人，基本完成“应检尽检”人员动态清零。另据北京市医保局介绍，从6月25日起，北京公立医院核酸检测下调指导价，从180元降低至120元。北京将核酸检测价格进行动态调整，助力全市疫情防控工作。（相关报道见03版）

当前，北京市疫情形势依然严峻复杂，防控工作仍处在最紧要、最吃劲儿的关头。为尽一切努力把防控关口往前移，不放过任何蛛丝马迹，始终跑在疫情的前头，做好核酸检测工作至关重要。按规定，所有去过新发地批发市场或与其相关人员有过接触的人员必须全面检测，各类农贸市场、餐饮、食堂、外卖、快递、物流等从业人员必须全面检测，中高风险街乡、医务人员、防疫一线人员和交通、商超、银行等服务领域人员必须全面检测。除上述三类“应检尽检”人群，还有一些市民有自愿检测的需求，“应检尽检”和“愿检尽检”人群的需求都应得到满足。

据了解，疫情发生以来，北京市将疑似和确诊的新冠肺炎患者检测及治疗相关药品、医疗服务项目等临时纳入医保报销范围，报销后个人负担部分由财政兜底保障。5月19日起，北京市进一步将国家和本市规定的“应检尽检”人群纳入保障范围，“应检尽检”参保人员在医保定点医疗机构进行核酸检测的，按规定予以报销，个人负担部分由市区两级财政负担。“愿检尽检”人员在公立医疗机构进行核酸检测的，按政府指导价标准个人自付检测费用，在第三方检测机构进行核酸检测的，按第三方机构自主定价标准个人自付检测费用。

核酸检测是发现疫情线索和遏制疫情蔓延的重要手段，涉及试剂采购、专业机构和人工劳务、被检人员组织协调等成本，需要建立和完善科学合理的成本分担机制。北京市规定必须全面检测的三类人群中，有的是在完全被动的情况下被卷入疫情风险，有的是因为抗疫履职或本职工作的需要，不得不直面被感染的风险。他们之所以进行核酸检测，主要不是由于个人的原因，而是服从打赢疫情防控总体战、阻击战的需要，是为了公共利益而非个人利益，他们的检测费用由医保和财政负担，是再自然不过的道理。

在常态化疫情防控条件和特殊条件下，一些市民提出自愿检测的需求，也应当从积极角度予以尊重和善待。在核酸检测资源不能充分满足公众检测需求之时，应当优先满足“应检尽检”人群的需要，而随着核酸检测能力不断提高，对于市民的自愿检测需求，可以考虑给予一定的支持和保障。专家认为，市民自愿进行核酸检测，不完全是为了个人利益，相当程度上也是为了公共利益，在医保、财政等条件允许情况下给予相应支持和保障，有利于细化优化核酸检测成本分担机制，保证检测工作顺利推进。

6月19日，国家医保局办公室发布《关于配合做好进一步提升新冠病毒检测能力有关工作的通知》，其中明确，在综合考虑新型冠状病毒肺炎防控工作需要、本地区医保基金支付能力等因素的基础上，按程序将针对新冠病毒开展的核酸、抗体检测项目和相关耗材纳入省级医保诊疗项目目录，并同步确定支付条件。随着有关部门加强核酸检测价格管理和引导，完善检测项目价格政策和医保支付政策，北京市核酸检测成本分担机制可望进一步细化优化，推动核酸检测能力不断提高。

本报特约评论员