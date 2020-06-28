北京：逐步推出便民检测举措 满足常态化、多样化检测需求

人民网北京6月28日电 （记者 鲍聪颖）今天下午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组检疫检测工作组副组长、市委组织部副部长张强介绍，对重点地区、重点区域和重点人群进行核酸检测后，北京检测工作坚持“应检尽检”底线不变，“愿检尽检”同步展开，精准防控疫情，满足市民需求。

一是做好“应检尽检”扫尾。6月28日起，全市进行扫尾检测，确保“应检尽检”动态清零；对正在集中观察的新发地市场牛羊肉大厅相关人员，观察期满后进行二次核酸检测和抗体检测；对新增中高风险地区人员实现动态随检。

二是做好 “愿检尽检”服务。有检测需求的市民，可按照就近原则选择检测机构、提前预约登记进行核酸检测。对经核定但不能履行预约、按时出结果等承诺的机构，行业主管部门将依法依规作出相应处罚。同时，全市正在逐步推出便民检测举措，比如，布置街头小型方舱或移动采样车，把检测设备建在市民家门口、单位门口，满足常态化、多样化检测需求。