夏至已至，节气护眼你做对了吗？

据《恪遵宪度抄本》载：“日北至，日长之至，日影短至，故曰夏至”，从这一日开始白昼渐渐开始变短，三伏天也拉开帷幕。夏日炎热，近日全国多地又普降大雨，许多人周末还是选择待在家里避暑。而暑假又将来临，孩子们又要开始暑期的假日生活，难免会比在学校里更多的接触手机、电脑等电子产品，所以夏季护眼势在必行。

珍视明邀请浙江省中医药大学第一临床医学院原眼科教研室主任、硕士研究生导师，浙江省中医院眼科专家，获“浙江省第三届优秀眼科医师奖”的陈国孝做客“珍视明名医护眼大讲堂”，在线讲解中西医结合预防和缓解视屏终端综合征。

讲座期间陈国孝结合临床经验表示，中医角度视屏终端综合征的表现为“气血亏虚”“肝肾不足”，防治上需注意饮食和日常休息，不然患上视屏综合征不仅眼部会出现不适随之而来的还有心理及身体其他部位例如颈椎的病症。陈国孝详细解读了各种眼部不适的症状、治则、适用方药及针对不同人表现对应中医方药剂量的加减等。

陈国孝建议，在使用西医的各类滴眼液预防视屏综合征时应首选不含防腐剂的产品，而日常可以劳逸结合、饮食调摄，达到中西医结合的护眼效果。有许多日常常见的中药材都可以作为大家平日里的护眼爱眼小助力。例如菊花，有降火、明目的疗效，所以长时间面对屏幕的人群可饮菊花茶以达到降暑热和明目的作用。决明子，又称“还瞳子”，可泡茶、煮粥甚至做枕头，有清热明目的功效。而枸杞子富含维生素、钙、铁、胡萝卜素等，这些成分被认为是眼睛健康的必备营养物质。枸杞子、菊花、决明子容易取得又广泛应用于中药之中，可谓明目三宝。