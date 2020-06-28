如何科学断奶 专家：视情况而定不可“一刀切”

怎样顺利度过断奶期？断奶会对宝宝的身心有影响吗？断奶，不仅对于宝宝的婴幼儿时期有着至关重要的影响，对于宝宝成人之后的行为习惯，也存在很大关联性。中国协和医科大学儿科教授鲍秀兰表示，做到自然断奶，选择好断奶时机，需根据宝宝生长发育、母亲婴儿心理准备等情况而定，不可“一刀切”。

鲍秀兰介绍，母乳是世界卫生组织推荐的新生儿及婴儿最理想的食物，母乳可以为6个月内的宝宝提供其所需要的全部营养，并持续为6~24个月内的宝宝提供其所需要的部分营养。

“随着宝宝月龄增长，6个月以后母乳不能完全满足宝宝能量需求，需要引入其他食物。同时宝宝需要发展咀嚼功能，学习固体食物用餐方法。如果宝宝过于依恋母乳，会影响到吃固体食物。”鲍秀兰介绍，在合适的机会断奶可以让宝宝更容易接受固体食物，有利于宝宝的生长发育及口腔功能的发展。断奶后，妈妈和宝宝各自对对方的关注、依赖逐渐减少，宝宝的关注点逐渐向妈妈以外的人转移，向家庭以外的环境转移，这是宝宝成长的必经阶段。

“断奶的本来意义是指从正常母乳喂养过程中由母乳为唯一食品过渡到用母乳以外的食品来满足婴儿的全部营养需要的转变过程。这个过程一般约需7-8个月，称之为断奶期。“鲍秀兰说：“自然断奶是最佳的方式，随着辅食的添加，有的宝宝对母乳的依赖逐渐减少，慢慢的就自然断奶了。”

良好的断奶历程更能促使宝宝健康成长，而“粗暴”的断奶过程反而会给宝宝留下长久的心理阴影。通常来看，断奶期宝宝容易出现拒绝奶瓶、厌奶等情况，也会因为抗拒奶瓶而变得不爱吃母乳，造成身体缺乏营养，容易生病，影响身体健康。

怎样做到自然离乳，让宝宝顺利渡过断奶期？鲍秀兰介绍，随着辅食的添加，宝宝对母乳的依赖逐渐减少，同时随着月龄的增长，宝宝对外界的兴趣越来越大，对妈妈的依赖逐渐减少，这些为宝宝自然离乳打下了基础，大人再稍加引导，就比较容易促使宝宝自然离乳了。要做到自然离乳，就要等到宝宝生理上和心理上都做好了准备，比如宝宝已经接受母乳以外的其他食物，已经学会固体食物的用餐方式，对妈妈不过度依恋等。

如何选择断奶奶瓶？鲍秀兰表示，断奶奶瓶其实就是奶嘴模仿妈妈的乳头，目的是让宝宝能够更好的接受奶瓶。所以在选择上也是一样的，首先要质量上有保证，其次，根据平时母乳的流速，宝宝的习惯，来选择奶嘴开口的大小，比如宝宝性子比较急，吃奶比较快，那要选择奶嘴口较大的奶瓶，如果宝宝平时吸奶较慢，那就要选择奶嘴口较小的奶瓶。为了减少宝宝胀气，可以选择防胀气奶瓶。如果要让宝宝自己拿着奶瓶吃奶，就要选择质地比较轻盈，不易摔碎的奶瓶，比如PPSU、硅胶奶瓶等，而且最好两边有把手。在奶瓶口径上，尽量选择宽口径奶瓶，易于清洗。所以其实奶瓶的选择主要看宝宝的接受程度，结合家庭情况而定，最主要的是质量要有保证。