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国家卫生健康委在京召开儿童早期发展国际研讨会

2020年06月28日15:11 来源：卫健委网站

2019年11月26日—27日，儿童早期发展国际研讨会在北京召开。此次会议旨在响应G20儿童早期发展倡议，总结我国在儿童早期发展领域的成就和经验，研讨实施全球养育照护框架的有效策略，推进儿童早期发展服务均等化。国家卫生健康委党组成员、国家中医药管理局党组书记余艳红出席会议并讲话。

余艳红肯定了我国儿童早期发展取得的成绩，对全力推进儿童早期发展工作提出明确要求。一是积极传播儿童早期发展理念和知识，提高全社会重视程度，树立正确的儿童早期发展理念。二是加强服务机构和人才队伍建设，提高儿童早期发展服务能力。三是加强农村儿童早期发展，探索适合我国国情的儿童早期发展服务模式和内容，促进儿童早期发展均等化。妇幼司司长秦耕做了题为《中国儿童早期发展实践与展望》的主旨报告。

有关国际组织、相关部门负责同志，儿童早期发展专家，各省（区、市）和计划单列市卫生健康委分管副主任、妇幼处和妇幼保健机构负责人，新闻媒体，共260余人参加了会议。

余艳红同志出席研讨会并讲话

会议现场

(责编：李轶群、许晓华)


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