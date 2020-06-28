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“党旗飘扬，妇幼卫士勇战‘疫’”妇幼健康系统联学联建主题党日活动成功举办

2020年06月28日14:59 来源：卫健委网站

6月19日，在“七一”到来前夕，国家卫生健康委妇幼司联合国家卫生健康委保健局、中国妇幼保健协会、中国疾控中心妇幼中心共同主办了“党旗飘扬，妇幼卫士勇战‘疫’”妇幼健康系统联学联建主题党日活动。

活动通过视频连线全国，1.3万多人在线参加，国家卫生健康委直属机关党委相关负责同志全程指导。活动邀请青岛市妇女儿童医院、复旦大学附属儿科医院和湖北省妇幼保健院等3个基层党组织交流疫情防控工作经验，邀请6位参加援鄂医疗队的一线医护人员分享抗疫故事，深深感动和激励了每一个人，纷纷表示要从抗疫斗争中汲取强大精神力量，切实落实好常态化疫情防控工作，推进妇幼健康事业发展。

活动号召妇幼健康系统各级党组织和广大党员，持续加强党建和思想引领，加强妇幼健康服务体系建设，提高医疗保健服务能力，保障妇女儿童健康，推进健康中国建设。

主题党日活动主会场

国家卫生健康委保健局分会场

(责编：李轶群、许晓华)


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