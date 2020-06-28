自贡市第四人民医院开展人文关怀护理

在我国，大部分护理人员较多关注于护理技术和医院规章制度等层面，而忽视了护理人道主义。自贡市在对护士人文关怀理念教育及人文护理举措实施尚无统一标准。因此提升护士人文关怀品质、提供有温度的护理在改善病人就医体验等方面至关重要。自贡市第四人民医院坚持以患者为中心、“以人为本”的人文关怀护理，以患者的利益和要求为出发点，不断探索，推出一系列医疗护理服务措施，保障了患者安全、改善患者就医感受，提高了患者满意度，在创立医院护理服务品牌及促进市公立医院改革创新水平中发挥了重要作用。

开展互联网+延续护理

随着我国人口老龄化程度增加，失能、高龄、空巢老年人增多，上门护理服务的需求激增。自贡市第四人民医院积极响应国家卫生健康委出台的《“互联网+护理服务”试点工作方案》，于2019年9月开始推行“互联网+护理服务”，以“线上申请、线下服务”模式为主，为出院患者或罹患疾病且行动不便的特殊人群提供护理服务，主要开展氧气吸入、 物理降温、鼻饲、血糖监测、静脉采血、 肌内注射、皮下注射、留置或更换胃管、尿管、一般灌肠、吸痰护理、普通伤口护理、经外周静脉置入中心静脉导管维护、造口护理、生命体征监测等共计35项成熟的护理操作技术。

开展互联网+延续护理试点工作开展以来，该院已经为30名病患提供线下服务，通过对病人提供优质、高效的延续护理服务，让病人及家属减少往返医院的时间。服务质量与安全以及为患者提供的便捷是第一位的，因此医院派出的注册护士为5年以上临床护理工作经验，取得相关专业的专科资质的护士，并经统一规范化培训。该项服务开展以来，受到广大病患及家属的肯定，改善了患者健康状况，提高患者满意度，减少医疗服务使用率，节约卫生服务成本。

开通慢病健康管理平台

2019年11月，自贡市第四人民医院成立自贡市首个慢病管理中心。通过慢病管理平台，医生直接与患者沟通，能够有效的、长期的、系统的对患者进行管理。患者只需要自己在家监测，数据传输到后台，医生就可在平台上查询到之前患者储存过的所有信息，为诊治提供参考依据，并为患者制定适宜的治疗计划。并且通过延续的数据监测，对病人进行随访干预，能够更加全面的对患者进行全程管理。目前开展的项目有：

1.为慢病患者提供用药、饮食指导，运动强度指导，心理疏导等。

2.为患者预约挂号，预约特殊的检查。

3.督促患者按时监测并上传检测结果。

4.指导病人正确测血压，心电和血糖（包括测量方法和时机）等。

该院竭尽所能为患者提供有温度的服务，让患者体验更便捷，服务更加人性化。通过慢病信息化平台管理，既得到患者的信任、也增加医患交流，同时，提高了患者的自我健康管理能力。新冠肺炎疫情期间，该院还开展了网上就诊工作，为自贡市民的健康保健护航。

开展“一科一特色”护理

为进一步推进医院护理专科特色建设，不断提高护理质量、提升护理人文关怀能力，自贡市第四人民医院护理部号召全院各科室实施以“促团队品牌建设，创双一流学科”为主题的一科一特色建设，取得初步成效。

普外二科创新推出的“小茴香热敷袋促进肠道功能的加速康复”、胸心外科术前指导病人吹气球、骨二科术后病人身穿科室为患者量身定做的病员裤方便病人今早下床活动、甲状腺与乳腺外科为提高乳腺癌患者生存质量，针对性的创新了功能锻炼墙、功能锻炼手册以及功能锻炼视频等等，为病人术后的快速康复提供了便利及有效保障。

肿瘤科“无呕病房”通过建立小组、制定工作要求、规范培训、医护一体化的全程干预，有效降低了患者在化疗期间的呕吐发生率及发生程度；呼吸与危重症科的肺康复治疗，通过运动、训练、健康教育、行为改变，改变慢性呼吸系统疾病患者的生理和心理状态、促进患者形成长期的有益健康的行为习惯，减少了病人的住院天数，改善了患者的生活质量，提高了患者的满意度，减轻了患者的经济负担。

新生儿科病房的护士妈妈们用心diy了精美的脐带收集瓶，并记录下宝宝的成长点滴，送给父母留作纪念。产科针对其专科特色及工作实际，将科室常见病、多发病的护理、术后宣教、孕妈妈待产包、新生儿护理、出生证明办理等，生成二维码，并制定成册和海报，病人及家属扫描即可查阅，为病人答疑解惑。

各科室围绕加速康复、护理亚专科特色建设、人文护理模式创建、健康宣教等方面工作，以培育一项重点、特色或创新工作作为本科室的品牌工作进行推进，并取得了一定效果。通过以上项目的实施，有效降低了医疗投诉纠纷，保障了患者安全，提升了病人满意度。(自贡市第四人民医院供稿)