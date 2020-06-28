“全球抗疫的侨界担当” 中国侨联成立讲师团并首次网上宣介

6月28日上午，以“全球抗疫的侨界担当”为主题的中国侨联讲师团首次网上宣介活动在中国侨联官网推出。

根据中国侨联党组的部署，为进一步做好联系、服务、团结、引领侨界的工作，加强理论和形势任务宣讲宣介，更好地凝聚侨心侨力，中国侨联近期成立了讲师团。讲师团由中国侨联信息传播部具体组织，将围绕大局，针对海内外侨界关心的问题，陆续组织线上宣介和线下报告。

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中国侨联副主席齐全胜在宣介中，就全球抗疫的特点、海内外侨界在全球抗疫中的担当作为、相关启示作了介绍和阐述。中国华侨华人研究所所长张春旺、中国侨联公益事业管理服务中心主任何继宁、清华大学华商研究中心主任龙登高分别从讲好抗击疫情的中国故事和侨胞故事、中国华侨公益基金会携手海内外侨界爱心人士共同抗疫、海外华商谈抗疫等角度介绍了有关情况和体会。（来源：中国侨联）