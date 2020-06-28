北京协和医院成立疫情防控专家督导组 助力打造常态化防控的“协和样本”

日前，北京协和医院新冠肺炎疫情防控专家督导组成立，指导全院加强完善防控工作。组长由李太生、杜斌担任，组员包括刘正印、严晓伟、王京岚、周翔。六位专家均为国家援鄂抗疫医疗队的核心力量，拥有丰富的新冠肺炎抗疫实战经验。

6月中旬，北京疫情反弹，防控形势复杂艰巨。此次面对复工复产下的严格疫情防控，协和面临更大挑战。此前在武汉保卫战中，协和医疗队通过移植协和经验、前后方联合、多学科协作，积累了丰富的抗疫经验，取得出色战绩。在此背景下，医院领导班子果断决策，改变新的工作机制，成立北京协和医院新冠肺炎疫情防控专家督导组，发挥专家的监督指导作用，找差距、找短板、找弱项，迅速整改，不断优化。院领导高度重视专家组意见，赵玉沛院长、张抒扬书记、吴文铭副院长每天听取专家组汇报，对其中涉及多部门的重要建议第一时间集中讨论、决策部署，个性化的建议责成相关部门逐一落实，安排专家组指导医院感染管理委员会组织编写一整套针对新冠肺炎的院感防控文件，全力打造高效、科学、精准防疫的“协和样本”。

北京协和医院赵玉沛院长、张抒扬书记、吴文铭副院长听取专家督导组汇报。

根据院领导指示的重要区域和关键环节，专家组立即连轴展开急诊、发热门诊、门诊、国际医疗部的实地勘查和全流程梳理。在发热门诊专家组紧急建议，应按照发热筛查、门急诊及住院患者筛查、普通人群检测等不同类别合理分流患者，避免交叉感染同时快速提升核酸采样与检测能力。同时为疏解门诊功能，将开具核酸检测医嘱、缴费、预约检测等功能“整建制”移至位于急诊北侧的核酸采样方舱。院领导班子在听取专家组建议后，果断决定建立核酸采样方舱。经过全院多部门的严格论证及不断优化，一个符合传染性疾病防控规范的新冠核酸采样方舱以协和效率，协和速度在短短70小时内迅速建成，做到了规范区分门急诊患者人流的同时最大程度方便每一位患者与检测者。

专家督导组在门诊实地调研。

专家督导组还对医院各个角落实行“地毯式”排查，不打招呼，直奔现场，三天内就走访了东西两院六十多个区域。专家组以丰富经验和精深专业与大家一起查找问题，直面困难，其务实而接地气的工作方式，获得全院各部门的高度认可，专家组的意见被视为宝贵的财富。教育处、内科学系、核医学科等十余个科处室主动邀请专家组前往属地指导防控工作，查漏补缺。面对同事的信任，专家组不辞辛劳、深入现场，与主责部门详细梳理流程，并进行现场演练。专家组本着少听汇报、多看现场、直面问题的原则，帮助各部门出主意、想办法，完善流程。在这个过程中，更发现不少部门的先进做法，立即建议全院推广，让防控真正成为人人参与，个个较真的局面。比如，专家组发现西单院区采用严格的预约挂号就诊制度和分时段错峰就诊制度，极大减少了院区内各区域人流，显著减少了院区内人员聚集情况。进一步调查分析发现，这是由于西单院区采用了就诊前与患者逐一电话沟通确认就诊时间，主动作为，培养患者按预约时间就诊习惯。专家组立即把这一好做法向医院汇报建议推广。

在专家组的建议之下，医院防疫再出“组合拳”，重人防，更重技防，做到科学防控。各部门全力配合快速精准扫除防疫死角，抓严抓实抓细急诊（发热门诊）分流筛查、核酸检测、院感防控、门诊防控、病房管理等多项工作。以门诊部为例，通过严格预约就诊时段就诊，更新、明确各类标识，合理分流患者；患者进入门诊前的审核、测温流程统一移至室外开阔地带，人流量最大时可实现七路队伍同时进入，极大地缩短了患者室外的排队等候时间，避免人群聚集带来的交叉感染风险；为避免诊区内患者无序等候可能造成的聚集，各诊区规范划分进出口及家属等候区域，严格执行二级防控，入诊区再次严查体温、预约凭证和健康码；对于有暴露风险的门诊科室，诊区长期开窗通风，诊间严格消毒，进一步严格隔离衣穿脱标准及流程；将各智能终端主动调整间距，避免了人流聚集。

北京协和医院长期以来重视院感防控工作，在支援武汉期间将协和经验成功移植到当地，又将武汉抗疫一线积累的新的成熟经验带回北京。通过具有武汉实战经验的专家督导组为医院防控体系“把脉”，促使北京保卫战中的院感防控举措更加科学精准，防控体系更加牢固。相信在全院密切配合、快速响应下，北京协和医院一定能精准快速织密疫情“防护网”，打造“平战结合”、安全高效的医院防疫体系，为常态化防疫提供更多有益借鉴，为全面复工复产保驾护航。（北京协和医院通讯员 王璐、周翔、陈明雁）