中国一项研究揭示单个埃博拉病毒入侵细胞动态过程

中国科研人员利用单颗粒力示踪等技术，实时揭示了单个埃博拉病毒入侵细胞的动态过程和动力学机制。相关发现对于深入理解埃博拉病毒的感染机理具有重要意义，也为开发抗病毒途径提供了重要参考。

埃博拉病毒是对人类最致命的病原体之一，病毒感染引起严重出血热，致死率可达90%。中国科学院武汉病毒研究所崔宗强研究员与长春工业大学单玉萍教授、国家纳米科学中心施兴华研究员合作开展了单个埃博拉病毒入侵细胞相关研究。

研究人员首先构建了丝状埃博拉病毒样颗粒并对其进行荧光标记。该丝状埃博拉病毒样颗粒和野生型埃博拉病毒具有同样的入侵能力，但其内部没有病毒核酸，不能复制。利用单颗粒力示踪、动力学模拟和单颗粒荧光示踪等技术，研究人员示踪了单个埃博拉病毒样颗粒入侵细胞动态过程，并解析了其动态机制。

该研究揭示了丝状埃博拉病毒样颗粒以水平或垂直两种模式进入细胞，以及对应的时空、能量、与受体作用方式、入侵途径等精细机制，可视化地证实了丝状埃博拉病毒样颗粒以巨胞饮途径入侵细胞。

目前，相关研究成果已在线发表于国际学术期刊《美国化学会·纳米》。（记者谭元斌）