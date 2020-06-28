严防溺水，不如免费“补上”游泳课

新华社南昌6月27日电 （记者黄浩然）每年夏季，青少年溺水事故时有发生，令人心痛。记者近日在江西南昌、新余两市采访了解到，当地开展体教融合探索，派专职游泳教练进校园免费进行教学训练，提高孩子防溺水技能，遏制学生溺水事件发生。

端午假期，南昌市滨江学校游泳馆内，一些孩子进行游泳训练，尽管大多数年龄10岁左右，但做起转肩、摆头、换气等姿势，个个有模有样。游泳，正从一项兴趣爱好变成一个必备技能。2016年开始，南昌市体育局每年推出免费学游泳公益活动，体校专职教练进校园，从培养体育后备人才扩大为服务广大在校学生，4年来共有44个班级2600余名学生参加游泳普及课。

“我们的目标是让每一位孩子都学会游泳。这不仅是一项体育技能，更是一项生命教育。”南昌市滨江学校校长胡琪谈起对“体教融合”的理解，防溺水安全教育是学校暑期的头等大事，尝试将游泳课融入体育课，低年级开展通识培训，高年级进行技巧训练。

“去年，滨江学校被列入南昌市青少年游泳项目训练基地，每班每周安排90分钟课程，班主任和体育教师共同陪同，确保安全。”南昌市体校派驻滨江学校总教练王永红说，通过系统专业的培训，孩子们大多掌握了蛙泳、自由泳、蝶泳和仰泳四种泳姿，小学毕业考试加考游泳专项，学生合格后获得相应等级证书。此外，学校还组织教师进修培训，老师游泳技能普及率达到85％。

去哪游？谁来教？这些都是游泳运动普及的难题。南昌市青云谱区青少年校外活动中心游泳馆，投资2000万元、建筑面积4811平方米。去年7月竣工后，当地教体局通过公开招标方式引进第三方投资和运营管理团队，免费给中小学、幼儿园提供游泳训练课。

在江西，为孩子们“补上”游泳课的还有新余市，当地近期启动“水花行动”，作为“2020年市政府民生工程”，由政府财政出资对全市四年级学生开展游泳技能培训、改扩建一批游泳场馆，并为各地各校免费培训合格教练员、救生员，参加培训的学生全部免费，按照城区学生每人400元，农村学生每人500元的标准进行补贴。

今年6月，新余市还将游泳项目纳入2020年中考体育选考项目，探索游泳知识与防溺水、水上安全、急救知识相结合的游泳教学常态化新路。

“体教融合，目的是让每一个孩子都爱上体育运动。”南昌市体育局局长杨春说，把增强学生体质、促进青少年健康成长作为体教融合的落脚点，进一步增强体育和教育的合作。