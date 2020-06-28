本报北京6月27日电 （记者朱竞若、王昊男）6月26日，北京新增报告本地确诊新冠肺炎病例17例，在连续几日保持基本稳定后，新增病例数出现一定上扬。北京市政府新闻发言人表示，首都疫情形势依然严峻复杂，丝毫不能掉以轻心。防疫不进则退，非进不可。当前，北京正在进一步扩大核酸检测范围，全力排查风险隐患，同时通过多种方式，将各项防控措施和防疫要求，转化为全体市民的日常自觉。

紧盯重点人群，全力排查隐患。从26日确诊病例看，主要仍为新发地批发市场原有感染人群，但也有少量病例的流调结果显示，行动轨迹涉及的行业、场景、人员、途径复杂多样。北京全力排查风险隐患，持续扩大核酸检测范围。位于朝阳区的大洋路市场，是北京第二大批发市场，人员流动大、外埠车辆多，北京将新冠病毒核酸检测站设进农贸市场，外埠司机检测10小时内出结果。北京市商务局二级巡视员王洪存介绍，北京全市正在开展美发美容行业防疫安全大排查工作，包括对经营场所进行消杀，对相关人员进行核酸检测。截至26日24时，全市已排查美发美容经营主体10765家（不含未开业门店），完成核酸采样26286人，已出检测结果12350人，全部为阴性。

发布最新指引，指导市民防护。当前，北京病毒传播仍有潜在风险，市民个人防护到位十分重要。北京市疾控中心发布了新版《公众需要始终坚持的重点防控措施指引》，共6项重点防控举措25条，包括：坚持常戴口罩，保持社交距离，保持手卫生，配合做好健康监测，做好饮食卫生，做好日常清洁和消毒等。中国疾病预防控制中心研究员王丽萍表示，良好的卫生习惯可以降低被污染物传播的可能性。比如接收快递时，要提前戴好口罩，妥善处理好外包装，之后用流水和肥皂洗手，或者使用“手消”，在小区门口接收时，还要避免人员聚集。专家吁请市民要始终保持安全社交距离。

《 人民日报 》（ 2020年06月28日 02 版）