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一天睡多久不容易生病？听听专家怎么说

刘金晖

2020年06月28日07:13 来源：人民网-科普中国

　　对所有年龄段的人来说，充足的睡眠都是保持健康的重要因素。然而，人们经常为了工作、家庭需求，甚至精彩的电视节目而减少睡眠时间。但是，如果你平时总是缺乏睡眠，就可能会增加肥胖、2型糖尿病、高血压、心脏病、中风，甚至早逝的风险。

　　即使是一晚的睡眠不足也会影响第二天的工作和生活，你不仅更容易感到困倦，而且会心情不好、工作效率低下。

　　人需要多少睡眠？

　　随着年龄的增长，每个人需要的睡眠时间也会发生变化。美国睡眠医学会和中国睡眠研究会建议：

　　如何改善睡眠习惯？

　　如果你的睡眠时间一直没有保障，那可能需要采取一些措施，改善睡眠习惯了：

　　①始终如一。每晚同一时间睡觉，每天早上同一时间起床，包括周末。

　　②确保卧室安静、黑暗、放松且温度舒适。

　　③把电视、电脑和智能手机等电子设备从卧室里拿开。

　　④睡前不要吃大餐、喝咖啡和酒。

　　⑤不要吸烟。

　　⑥做些运动。白天进行体育锻炼可以让你在晚上更容易入睡。

　　值得注意的是，充足的睡眠很重要，但良好的睡眠质量也是必不可少的。睡眠质量不佳的迹象包括：即使在睡眠充足的情况下仍感到困倦或疲倦，夜间反复醒来，以及出现睡眠障碍的症状（如打鼾或喘气）。

　　更好的睡眠习惯可以改善你的睡眠质量，如果出现了睡眠障碍的症状，例如打鼾或睡了一整夜之后依然感觉困倦，可以前往医院就诊，听听医生的建议。

　　本文由中国睡眠研究会科普部主任彭志平进行科学性把关。

(责编：许晓华、李轶群)


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