中国疾控中心：蚊蝇不具备传播新冠病毒的生物学基础

人民网北京6月27日电 （记者 鲍聪颖）今天下午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，中国疾病预防控制中心研究员王丽萍表示，全球目前没有发现因蚊蝇等媒介生物致人感染新冠病毒报道，不具备传播新冠病毒的生物学基础，但具有传播疟疾、登革热等疾病的风险。

此外，从目前的掌握的流行病的证据来看，目前全球没有发现因为蚊蝇等媒介生物导致人感染新冠病毒的报道，新冠病毒主要还是通过直接接触了感染者的呼吸道飞沫传播，或者是手部接触了被感染者污染的物体，再由沾染病毒的手触摸了我们的眼睛、口腔或者鼻腔黏膜而导致感染。

王丽萍表示，尽管现在证据不支持蚊蝇作为媒介传播新冠病毒，但是它们也具备传播其他传染病的风险，如疟疾、登革热等，所以现在已经进入盛夏，公众在家庭和户外应该做好防蚊虫叮咬的保护措施，还应该注意妥善保存好食物，防止苍蝇叮爬。通过采取有效的防蚊防蝇的措施，可以极大降低媒介传染病和肠道传染病感染的风险。