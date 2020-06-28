疾控专家：接收快递时应尽量减少人员间接触

新华社北京6月27日电（记者魏梦佳）与外卖、快递人员短暂交接物品有可能被感染吗？在27日下午举行的北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，中国疾病预防控制中心研究员王丽萍表示，一般通过短时间接收快递被感染的几率很低，但在有新冠病毒传播的地区，市民在接收快递时应尽量采取智能快件箱接收等模式，减少人员间的直接接触，并做好防护措施，以降低感染风险。

王丽萍介绍，根据目前对新冠病毒传播途径的认知，病毒主要通过近距离直接接触感染者的呼吸道飞沫而传播，或因手部接触了感染者污染的物品，再由沾染了病毒的手通过触摸眼、口和鼻而感染；在相对密闭的环境中长时间暴露于高浓度气溶胶情况下，也有可能存在经气溶胶传播的可能。一般认为，通过短时间接收快递被感染的几率很低。

尽管如此，王丽萍说，在接收快递时，市民应养成良好的卫生习惯。不管是在家接收快递、到小区门口取快递，还是在快递物品投件箱内取快递，市民都应提前佩戴好口罩，拿到快递后应妥善处理好快递包裹外包装，再及时用流水和肥皂洗手或使用手消毒剂。快递外包装应按照日常生活垃圾分类要求进行妥善处理。

此外，夏季来临，蚊蝇增多，对于市民关于“蚊蝇是否会传播新冠病毒”的担忧，王丽萍表示，根据目前研究，蚊蝇不具备传播新冠病毒的生物学基础，此外从目前掌握的流行病学证据来看，全球目前也未发现由蚊蝇等媒介生物导致人体感染新冠病毒的报道，但蚊蝇仍具备传播其他传染病的风险，如通过蚊子叮咬传播的疟疾、登革热等。

她提醒市民，在夏季应做好防蚊虫叮咬的保护措施，注意妥善保存好食物，防止苍蝇叮爬。通过采取有效的防蚊、防蝇措施，可降低媒介传染病和肠道传染病感染的风险。