中国基本医保覆盖13.5亿人

本报北京6月26日电 （记者李红梅）6月24日，国家医保局公布《2019年全国医疗保障事业发展统计公报》。公报显示，2019年参加全国基本医疗保险达到135407万人，参保率稳定在95%以上。职工医保、城乡居民住院费用报销水平提高到60%以上。

公报显示，2019年，全国基本医保基金（含生育保险）总收入24421亿元，比上年增长10.2%，占当年GDP比重约为2.5%；总支出20854亿元，比上年增长12.2%；累计结存27697亿元，其中基本医保统筹基金（含生育保险）累计结存19270亿元，职工医保个人账户累计结存8426亿元。

其中，参加职工医保3.29亿人，参加城乡居民医保10.24亿人，享受待遇人次和医疗费用持续增加，住院费用政策范围内、实际报销水平均有所提高，居民医保住院费用实际报销比例全国平均59.7%，职工医保住院费用实际报销比例全国平均75.6%。

享受到跨省异地就医直接结算便利的人次增加。全年跨省异地就医直接结算272万人次，医疗费用648.2亿元，基金支付383.2亿元。日均直接结算7452人次。次均住院费用2.4万元，次均基金支付1.4万元。跨省异地就医直接结算定点医疗机构数量为27608家；国家平台有效备案人数539万人。

长三角地区、京津冀、西南五省份（云南、贵州、四川、重庆、西藏）三个区域已启动跨省异地就医门诊费用直接结算服务。这些地区的参保人跨省就医不仅可以直接结算住院费用，门诊费用也能直接结算，省去跑腿、垫资报销的奔波之苦。截至2019年底，长三角地区全部41个城市已经实现跨省异地就医门诊费用直接结算全覆盖，联网定点医疗机构5173家，其中上海市设有门诊的医疗机构已全部联网。长三角地区累计结算64.6万人次，涉及医疗总费用14262.2万元。京津冀、西南五省份（云南、贵州、四川、重庆、西藏）已启动试点。