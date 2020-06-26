切莫贪凉 冰淇淋吃多了还会……

冰淇淋是人们喜爱的解暑佳品，除了常见的香草、巧克力、水果等口味以外，一些口味独特的冰淇淋层出不穷。无论是黑糖珍珠味，还是肉松海苔味，都收获了一批“粉丝”。然而，冰淇淋虽可口，吃多了也会给我们的身体带来一些负担。

暴食冰淇淋 警惕“冰淇淋头痛”

有一些人吃完冰淇淋后会产生剧烈头痛，有时在颞侧、额部或后眶内，表现为瞬间刺痛或疼痛难忍。

医生介绍，“冰淇淋头痛”又叫冷刺激头痛。大量、快速地进食过冷食物，会对口腔黏膜产生巨大刺激，引起血管收缩与舒张，刺激疼痛感受器，继而引发神经性头痛。因此，吃冰淇淋、冰西瓜，喝冰饮料时不要过急过快，最好将食物在嘴里含一会儿，让口腔适应这个温度再做咀嚼和吞咽的动作。

部分人群应慎吃冰淇淋

心脑血管病患者

患有高血压病、冠心病、动脉粥样硬化等心脑血管病的患者，其血管弹性大多有不同程度的下降。血管自我调节的能力差，突如其来的“骤冷”导致血管骤然收缩，可能会诱发心绞痛、心肌梗死、脑栓塞等。

孕妇

孕妇胃肠黏膜对冷热刺激非常敏感，食用过多冰淇淋会导致消化功能降低。

儿童

对于儿童而言，过冷的刺激会使肠道加快蠕动、血流减少，引起消化不良。

糖尿病、肥胖患者

冰淇淋中糖分较高，糖尿病患者、肥胖患者食用容易诱发脂肪肝等疾病，也可能加重疾病。

这些时候不宜吃冰淇淋

吃饭时

夏天吃饭容易出汗，此时食用冰淇淋容易导致胃部功能紊乱，引发各种胃部疾病。

运动后

剧烈运动后大汗淋漓时立即食用冰淇淋，会造成血管迅速收缩，容易诱发心脑血管疾病。

女性生理期

生理期大量食用冰淇淋可能会引起子宫、盆腔内血管痉挛，促使血管收缩，造成经量减少甚至停经。（郭童）